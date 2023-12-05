الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

مكتبة مصر العامة بالاقصر تنظم الملتقى الأول لذوى الهمم لدمجهم في المجتمع

جانب من الملتقى،
جانب من الملتقى، فيتو

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر بالشراكة مع بنك مصر وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، الملتقي الأول لذوى الهمم، تحت رعاية المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر والسفيرعبد الرؤوف الرسمي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة هذا اللقاء.

وتم التركيز خلال اللقاء علي أهمية دمج ذوى الهمم مع المؤسسات المختلفة للدولة عامة والقطاع البنكي خاصة.

وحاضر في اللقاء الدكتورة ليلي البسيوني مدير منطقة بنك مصر للشمول المالي، والتي قدمت فكره عامه عن الدور الأساسي للبنوك في حياتنا اليومية.

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وحضر الملتقى  رضا محمود رئيس منطقة بنك مصر وسيد مرعي نائب مدير منطقة بنك مصر ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامه بالأقصر، وبحضور جمع كبير من الأطفال ذوي الهمم، وتوجيه التربية النفسية والاجتماعية.

 

 

اليوم العالمي لذوي الهمم

 

في  3 ديسمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ( ذوى الهمم ) الذي خصصته الأمم المتحدة منذ عام 1992م، من أجل دعم تلك الفئة من المجتمعات، وضمان حقوقهم، إلى جانب زيادة الوعي لدى الشعوب بإدماجهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.وتمكينهم من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة

، أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريس عند تدشينه استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة في يونيه 2019 على ضرورة أن تكون الأمم المتحدة هي القدوة التي يُحتذى بها، وعلى أهمية تحسين معايير المنظمة وأدائها في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة في كل ركائز العمل: ابتداء بالمقر الرئيس وانتهاء بالميدان.

وتتيح استراتيجية الأمم المتحدة لإدماج منظور الإعاقة الأساس اللازم لإحراز تقدم مستدام وتحولي في ما يتصل بإدماج منظور الإعاقة من خلال جميع ركائز عمل الأمم المتحدة. وتؤكد منظومة الأمم المتحدة، من خلال هذه الاستراتيجية، الإعمال الكامل والتام لحقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق مع حقيقة أن ذلك هو جزء لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

 

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