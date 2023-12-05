الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

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بينهم نائب قائد سرية، جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين و3 من جنوده في غزة

قوات الإحتلال، فيتو
قوات الإحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين إسرائيليين بينهما نائب قائد سرية في معارك غزة، ليرتفع العدد المعلن عنه إلى خمسة منذ الصباح حيث أعلن  فى وقت سابق مقتل 3 جنود.

التصدي لعمليات جيش الاحتلال

استهدفت الفصائل الفلسطينية 10 دبابات وناقلات جنود إسرائيليين شرق غزة، علاوة على قصف مستوطنة نيريم بمنظومة صواريخ قصيرة المدى، وفقا للقاهرة الإخبارية.

وتواصل الفصائل الفلسطينية فى غزة التصدي لتقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على عدة محاور، أبرزها الشمال الشرقي والغربي وشرق غزة، وتكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة في الآليات والأرواح خلال الساعات الماضية، ما دفع جيش الاحتلال للاعتراف بصعوبة العمليات البرية التي تجري على الأرض وإمكانية تغير خطة الدخول البري لغزة بشكل كامل.

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توغل  قوات الإحتلال الإسرائيلى

واعترف الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق، رسميا بمقتل 18 من جنوده خلال تصديه للقوات الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري، وتمكنت الفصائل من تدمير دبابةً إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة «الياسين 105»، وتدمير آليتين إسرائيليتين شرق حي الزيتون بقذيفة «الياسين105» وعبوة العمل الفدائي.

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