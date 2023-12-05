وزير الإسكان يلتقي محافظ "مسقط" لعرض التجربة المصرية في مجال المدن الجديدة

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعود بن هلال البوسعيدي، محافظ مسقط - عاصمة سلطنة عمان، لعرض التجربة المصرية فى مجال التنمية العمرانية، وبخاصة إنشاء المدن الجديدة، بحضور الوفد المرافق للوزير، ومسئولى محافظة مسقط، وذلك خلال ثانى أيام زيارته لسلطنة عمان.



وخلال اللقاء، تم استعراض التجارب والمشاريع المتعلقة بمجال الإسكان والتخطيط العمراني فى البلدين، كما استعرض وزير الإسكان التجربة المصرية في بناء المدن الجديدة، ومكتسبات النهضة العمرانية الكبيرة التى تشهدها الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، تعد واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، ومنها مدن الجيل الرابع، وهى مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، ويتم التوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين.



كما التقى الدكتور عاصم الجزار، والوفد المرافق له، ملهم الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العمانى، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات بمصر، وخاصة في المدن الجديدة، حيث أكد الوزير أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظرًا لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة حوالي 40 فدانا بمدينة الفشن الجديدة، بجانب تنفيذ ١٠ قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ لمخالفة اشتراطات البناء، وإزالة مخالفات بمدينة بني سويف الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لموقف إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينتين، مؤكدًا مواصلة استرداد أملاك الدولة بالمدن الجديدة، والتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة، ومخالفات البناء العشوائي.

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وأوضح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أنه تم إزالة التعديات واسترداد الأراضي في حملة مكبرة بمدينة الفشن الجديدة، بحضور اللواء حاتم ترك، نائب مدير شرطة التعمير بهيئة المجتمعات العمرانية، ومسئولى شرطة التعمير والجهاز، وأعضاء لجنة إزالة المخالفات، للقضاء على وضع اليد المخالف على أراضي الدولة.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة شملت أيضًا أعمال الإزالة على الزراعات، والحشائش والأشجار، وأحواض مياه ومبان، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال حملات الإزالة واسترداد الأراضي.

وأشار المهندس محمد عصام الدين، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنه تم شن حملة لتنفيذ 10 قرارات إيقاف أعمال لقطع أراضٍ بمنطقة الإسكان الاجتماعي 4 بالمدينة، لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وإدارات الجهاز.

وقال: تم رفع 11 حالة إشغال طريق للباعة الجائلين من أمام المحال التجارية بالحي السكني الثاني بالمدينة، في حملة أخرى بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، والإدارات المختصة بالجهاز.

كما تم تحرير 5 محاضر إشغال طريق لمحال تجارية تقوم باستغلال الأرصفة في عرض منتجاتها بالحي السكني الثاني بالمدينة، وقد تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بمعرفة شرطة التعمير.