الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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سياسة

تفاصيل زيارة فريد زهران إلى بطريرك الأقباط الكاثوليك

فريد زهران وباسم
فريد زهران وباسم كامل والأنبا اسحق ابراهيم، فيتو

استقبل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المرشح الرئاسي فريد زهران، والمهندس باسم كامل مدير الحملة وعدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعدد من قيادات الحملة الانتخابية للمرشح، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

 

دور الكنيسة الكاثولويكية في المجتمع المصري 

 

تضمنت الزيارة كلمة البطريرك قدم فيها تعريفًا شاملًا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع، وفخرها بأبنائها في كل مكان، كما شجع بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي. 

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على جانب آخر، تناولت كلمة المرشح الرئاسي فريد، مجهودات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري، خاصة في مجال الثقافة والتعليم، تلاها العديد من الكلمات من أعضاء الحملة حول دور الكنيسة والمؤسسات الدينية وقادة الرأي في توعية المواطنين بضرورة المشاركة السياسية بصفة عامة والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بصفة خاصة، وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.

 

توقيت بدء الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة

 

يذكر أن الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات الرئاسة 2024، ستتوقف مع بدء فترة الصمت الانتخابي  الجمعة الموافق 8 ديسمبر الجاري.

 

ومع بدء سريان فترة الصمت تكلف الهيئة الوطنية للانتخابات لجان رصد مخالفات الدعاية في انتخابات الرئاسة الحالية والتي تتابع حملات كافة المرشحين لانتخابات الرئاسية وإعداد التقارير اللازمة لها بهذا الشأن. 

 

جدير بالذكر أيضا أن الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة وفقا لنص المادة 22 من قانون انتخابات الرئاسة أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة لا ينفق أكثر من خمسة ملايين جنيه فقط.

 

منافسو الرئاسة

 

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

 

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية. 

 

 ويحظر على المرشح تلقى أي مساهمات أو دعم نقدي، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، أو من أي دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أي جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.


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بطريرك الأقباط الكاثوليك الكنيسة الكاثولويكية المهندس باسم كامل أعضاء مجلس البطاركة الأساقفة الكاثوليك مجلس البطاركة المرشح الرئاسي فريد زهران فريد زهران

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