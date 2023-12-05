الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام بالأكاديمية العربية

أحد الأساتذة المشاركين
أحد الأساتذة المشاركين فى المؤتمر،فيتو

 دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني LANACOM 2023  إلى تسليط  الضوء على أهمية استغلال وسائل الإعلام الحديثة لدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها، وأهمية دعم التدريب العملي للطلاب على التسويق الرقمي لإشباع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام LANACOM 2023  الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال"، على مدار  يومين بحضور نخبة من خبراء الإعلام المحليين والدوليين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأستاذ الدكتور /إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية.

Advertisements

 كما دعا المشاركون في المؤتمر  إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والأبحاث في مجالي اللغة والإعلام لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة التركيز على المحاور الحديثة في الإعلام الرقمي والتي تشمل دمج الصحافة مع الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مبتكر مثل الأخبار المقدمة عن طريق الواقع الافتراضي أو المعزز، والعمل على الربط بين مفهوم الإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.


وأوصى المشاركون بالتركيز على دراسة دور اللغة والإعلام في إبراز الأحداث الاجتماعية المستجدة بدلا من دراسة الأحداث الاجتماعية النمطية، وأهمية دراسة التنوع الثقافي ودور الإعلام في نشر ثقافة قبول هذا التنوع، وضرورة تشجيع الطلاب على استغلال التكنولوجيا الحديثة لإدخار الوقت وتركيز الجهد على الابتكار، مما سيساعد على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي.


 وأكد المشاركون على أهمية التركيز البحوث الطلابية على دراسة اتجاهات الرأي العام ونسب المشاهدة وغيرها، وأهمية تدريب الطلاب على استخدام احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة والدعايا والإعلان ومجال الأخبار، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على النزاهة العلمية.


كما أوصي المشاركون بأهمية إتاحة قانون تداول المعلومات للإعلام والصحافة لأنه من حق المواطنين أن يعرفوا ما يحدث فى مجتمعهم، والاحتياج لتحديث المناهج العلمية في الأكاديمية لتتواكب مع المجال الرقمى، وأهمية إعادة اختبار مفاهيم الصور الذهنية عن الإعلام الغربى من حيث مفاهيم السلام والحرية.

شهد  المؤتمر حضور نخبة من أستاذة ورواد الإعلام في مصر ومن بينهم الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، والأستاذ الدكتور سامي الشريف، والأستاذ الدكتور سامي طايع، والأستاذ الدكتور حسن عماد، والأستاذة الدكتورة عزة هيكل، والأستاذة الدكتورة نائلة عمارة والأستاذة الدكتورة هبه شاهين والأستاذة الدكتورة أندريا ماير، والأستاذ الدكتور محمد النشار بالإضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين وخبراء الصناعة؛ الإعلامي مصطفى شردي، والصحفي خالد البارموي، والخبير أحمد عصمت، والخبير هشام حامد وغيرهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية الأكاديمية العربية اعلام

مواد متعلقة

النيابة الإدارية في زيارة لوزير الاتصالات (صور)

طرح تذاكر مباريات كأس السوبر المصري أون لاين

فوائد الزبادي للشعر، لترطيبه وتقويته ونموه أسرع

الأكثر قراءة

المصرية للاتصالات: عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

القسام تبث مشاهد لتفجير خيام جنود الاحتلال بقطاع غزة ( فيديو)

أحدها سقط علي ميناء تل أبيب، إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

شكاوي من تجزئة المسافات ورفع الأجرة وأزمة في المواصلات بالإسكندرية (صور)

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

بوست إماراتي يثير الجدل في اتحاد كرة اليد

بعد وفاتها، لماذا حذرت ناهد فريد شوقي المنتجين من التعامل مع أحمد الفيشاوي

Advertisements

منوعات

المزيد

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية