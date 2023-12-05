ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام بالأكاديمية العربية

دعا المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني LANACOM 2023 إلى تسليط الضوء على أهمية استغلال وسائل الإعلام الحديثة لدعم الهوية المصرية والحفاظ عليها، وأهمية دعم التدريب العملي للطلاب على التسويق الرقمي لإشباع احتياجات سوق العمل.

جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الدولي الثاني للإعلام LANACOM 2023 الذي نظمته كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية تحت عنوان "الابتكار والرقمنة في اللغة والثقافة والاتصال"، على مدار يومين بحضور نخبة من خبراء الإعلام المحليين والدوليين تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأستاذ الدكتور /إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والأستاذة الدكتورة عبير رفقي، عميدة الكلية.

Advertisements

كما دعا المشاركون في المؤتمر إلى استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية والأبحاث في مجالي اللغة والإعلام لمواكبة احتياجات سوق العمل، وضرورة التركيز على المحاور الحديثة في الإعلام الرقمي والتي تشمل دمج الصحافة مع الذكاء الاصطناعي لتقديم محتوى مبتكر مثل الأخبار المقدمة عن طريق الواقع الافتراضي أو المعزز، والعمل على الربط بين مفهوم الإعلام الرقمي وحقوق الإنسان.



وأوصى المشاركون بالتركيز على دراسة دور اللغة والإعلام في إبراز الأحداث الاجتماعية المستجدة بدلا من دراسة الأحداث الاجتماعية النمطية، وأهمية دراسة التنوع الثقافي ودور الإعلام في نشر ثقافة قبول هذا التنوع، وضرورة تشجيع الطلاب على استغلال التكنولوجيا الحديثة لإدخار الوقت وتركيز الجهد على الابتكار، مما سيساعد على مواكبة متطلبات سوق العمل الذي يعتمد على التكنولوجيا كعنصر أساسي.



وأكد المشاركون على أهمية التركيز البحوث الطلابية على دراسة اتجاهات الرأي العام ونسب المشاهدة وغيرها، وأهمية تدريب الطلاب على استخدام احدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الترجمة والدعايا والإعلان ومجال الأخبار، وضرورة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على النزاهة العلمية.



كما أوصي المشاركون بأهمية إتاحة قانون تداول المعلومات للإعلام والصحافة لأنه من حق المواطنين أن يعرفوا ما يحدث فى مجتمعهم، والاحتياج لتحديث المناهج العلمية في الأكاديمية لتتواكب مع المجال الرقمى، وأهمية إعادة اختبار مفاهيم الصور الذهنية عن الإعلام الغربى من حيث مفاهيم السلام والحرية.

شهد المؤتمر حضور نخبة من أستاذة ورواد الإعلام في مصر ومن بينهم الأستاذ الدكتور سامي عبدالعزيز، والأستاذ الدكتور سامي الشريف، والأستاذ الدكتور سامي طايع، والأستاذ الدكتور حسن عماد، والأستاذة الدكتورة عزة هيكل، والأستاذة الدكتورة نائلة عمارة والأستاذة الدكتورة هبه شاهين والأستاذة الدكتورة أندريا ماير، والأستاذ الدكتور محمد النشار بالإضافة إلى حضور عدد من الإعلاميين وخبراء الصناعة؛ الإعلامي مصطفى شردي، والصحفي خالد البارموي، والخبير أحمد عصمت، والخبير هشام حامد وغيرهم.