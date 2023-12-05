الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يلتقى نخبة من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة الـ30 ألف مُعَلم

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،فيتو

 التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نخبة من المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة ال 30 ألف معلم، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التي أطلقها فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعيين 150 ألف معلم، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتمكين المتعلم من متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين.

وخلال اللقاء؛ أكد محافظ الإسكندرية أن المسابقة جاءت لتلبية احتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية وتفعيل قواعد الجودة والتنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة لتنمية مهارات المعلمين وتطوير المناهج الدراسية، وذلك وفقًا للشروط والمعايير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع منظومة التعلم الجديدة.

Advertisements

وأوضح الشريف؛ أنه تم وضع اختبارات عديدة لانتقاء المعلمين المتقدمين بالمسابقة بالإضافة إلى توفير التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين وذلك لإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة لممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المتطورة.

ومن جانبه؛ وجه الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم الشكر والتقدير لمحافظ الإسكندرية على دعمه الدائم للعملية التعليمية، موضحًا أنه تم تسكين وتوزيع المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم على الإدارات التعليمية الأكثر احتياجًا بالإسكندرية، مؤكدًا أنه قد تم عقد لقاء حواري وجلسة نقاشية مع المعلمين الجدد لحثهم على ضرورة بذلهم الجهد ومشاركتهم في كافة الأنشطة، والعمل على مواكبة المنظومة المطورة واكتساب مهارات جديدة متنوعة، والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى ومديري المدارس.

وختامًا؛ هنأ الشريف المعلمين الجدد الفائزين "بمسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لتنشئة الأجيال القادمة، ومشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم في الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور/ عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية
والمهندسة/ أية جمال معاون المحافظ لشئون التعليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ترقية معلمين

مواد متعلقة

فوائد الزبادي للشعر، لترطيبه وتقويته ونموه أسرع

خبيرة بالشأن الآسيوى تكشف تفاصيل الرؤية الصينية الروسية حول الأزمة في غزة

تجديد ترخيص الشركات الخاصة لمزاولة نشاط توزيع وبيع الطاقة الكهربائية

الأكثر قراءة

المصرية للاتصالات: عطل تقني يؤثر على خدمات الإنترنت ببعض المناطق

القسام تبث مشاهد لتفجير خيام جنود الاحتلال بقطاع غزة ( فيديو)

أحدها سقط علي ميناء تل أبيب، إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

شكاوي من تجزئة المسافات ورفع الأجرة وأزمة في المواصلات بالإسكندرية (صور)

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

بوست إماراتي يثير الجدل في اتحاد كرة اليد

بعد وفاتها، لماذا حذرت ناهد فريد شوقي المنتجين من التعامل مع أحمد الفيشاوي

Advertisements

منوعات

المزيد

أجرى العملية دون طبيب تخدير، تفاصيل وفاة سيدة بسبب إهمال طبى في أسوان (صور)

نيكولاس كيدج: سأغادر عالم الأفلام واتجه للتمثيل في المسلسلات

للمرة الثانية في 24 ساعة، زلزال قوي في الفلبين بقوة 5.9 ريختر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 5-12-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد خل التفاح العضوي لصحة الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بعض صيغ الحمد الواردة في السنة النبوية وبيان أفضلها

أذكار المساء مكتوبة، نص أذكار المساء كما علمنا النبي

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية