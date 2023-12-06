الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي: الاحتلال الإسرائيلي لن يقبل بحل الدولتين

طارق فهمى،فيتو
طارق فهمى،فيتو

الدولة الفلسطينية ، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية والخبير الاستراتيجى إنه من المستبعد أن تقبل إسرائيل فى ظل الأوضاع الراهنة بأي حلول أو لفكرة الدولتين لانهاء الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية او حتى حل دولة منزوعة السلاح أو دولة محدودة سواء فى حدود 67 او حدود ما نص عليه القرار 181 الصادر سنة 1947 القاضى بإقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية. 

ترجمة حل الدولتين 

وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن الدول الكبرى لديها مقاربتها مثل امريكا والاتحاد الاوربى ومصر لاقامة دولتين لكن هذا الامر مطلوب ترجمته على ارض الواقع ليخرج الى حيز التنفيذ بعيدا عن الكلام النظرى وهذا يستلزم تربيطات وضغوط دولية على اسرائيل التى لن تقبل باى صيغة لحل الدولتين" دولة فلسطينية واخرى اسرائيلية" فى ظل وجود مخطط لديها تسعى من خلال الاستيلاء على فلسطين ككل بدليل محاولاتهم لتهجير الشعب الفلسطيني من الشمال باتجاه الجنوب وهو المخطط الذي تصدت له مصر.

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سيطرة النزعة العسكرية على مؤسسات الاحتلال الاسرائيلي

وتابع: غياب الرؤية والمقاربة يدفع اسرائيل لعدم تقديم تنازلات فى ظل سيطرة النزعة العسكرية على مؤسسات اسرائيل ولحين انتهاء ذلك يمكن الحديث عن ترتيبات أخرى تحت إشراف دولى فيما يتعلق بقطاع غزة. 

الشهداء الفلسطينيين 

وقالت   وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مؤتمر صحفي من رام الله، إن الضفة الغربية شهدت سقوط 260 شهيدا و3200 مصاب منذ السابع من أكتوبر. 

كما شنت حملة اعتقالات في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات، أريحا، جنين، وسلفيت، وبيت لحم.

وكانت مصادر إسرائيلية، ذكرت أن عمليات تستهدف نشاطات حركة حماس والفصائل المسلحة بالضفة الغربية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين، تجري بالتزامن مع الحرب التي يشنها الجيش على قطاع غزة، لافتة إلى أن هدف تلك العمليات هو "إعادة تشكيل الواقع في الضفة الغربية".

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يحول 80% من معتقلي الضفة للاعتقال الإداري، لعدم قدرته على توجيه تهم لهم، وفق هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

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