الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بقذيفة تاندوم، سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال شرق غزة

كتائب القسام،فيتو
كتائب القسام،فيتو

أعلنت حركة المقاومة سرايا القدس، اليوم الثلاثاء، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" في محيط دوار السنافور في محور التقدم شرق غزة.

قوات الاحتلال

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.

استهدفت آلية عسكرية صهيونية

كانت سرايا القدس أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت بقذائف "التاندوم" دبابتين صهيونيتين في شارع مشتهى بحي الشجاعية.

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وذكرت سرايا القدس، في بيان لها، أنها أيضا استهدفت آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) قرب مخبز العودة في محور التقدم شرق خان يونس.

وأكدت سرايا القدس خوض مجاهديها اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو الصهيوني محيط مسجد أبو دلال في محاور التقدم شرق مدينة خان يونس.

استهداف دبابة متوغلة

وأعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بجانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.

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