التحقيق مع عامل تحرش بفتاة داخل سيارة أجرة في المنصورة
بدأت نيابة أول المنصورة في محافظة الدقهلية التحقيق مع عامل تحرش بفتاة في إحدى سيارات الأجرة بالدقهلية.
ونجح ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة محافظة الدقهلية من ضبط عامل مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، وذلك بعد بلاغ صاحبة مكتب تسويق عقاري بإخبار نجلتها لها بقيامه بالتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من د.م.م.ا، 41 عاما، صاحبة مكتب تسويق عقاري ومقيم بمدينة المنصورة وبرفقتها نجلتها س.ع.خ، 15 عاما، طالبة بالصف الثالث الإعدادي بتضررها من شخص يدعى محمود.م،ع،21 عاما، عامل ومقيم قرية ميت مزاح مركز المنصورة لقيامه بالتحرش جنسيا بنجلتها القاصر وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال استقلالهم إحدى سيارات الأجرة بشارع الترعة.
وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، رئيس المباحث، من ضبط المتهم، بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 21705 جنح قم أول المنصورة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
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