شهداء ومصابون في غارة للاحتلال الإسرائيلي بمحيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

كشفت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، عن شن الاحتلال الإسرائيلي غارة وحشية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

وأوضحت التقارير أنه تم نقل المزيد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال إلى مستشفى شهداء الأقصى في إثر قصف صاروخي على مدينة دير البلح.

كما أشارت إلى وصول أعداد كبيرة أيضا من الشهداء والجرحى نتيجة مجزرة للعدو الصهيوني استهدفت منزل المواطن أبو مصبح في دير البلح في قطاع غزة.



واندلعت أمس اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في بعض مناطق شمال وشرق القطاع، مما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخر وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين.

Advertisements

وأكدت أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة.



واندلعت مواجهات عنيفة بين شباب المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة ببيت لحم.

قوات الاحتلال توسع قصفها لمناطق غزة



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية وسعت من عدوانها في جنوب قطاع غزة، وشنت غارات مكثفة فجر أمس الإثنين، استهدفت عدة مواقع في دير البلح وخان يونس، فيما شنت اقتحامات في جنين وطولكرم بالضفة الغربية.

وقالت إذاعة "صوت فلسطين" أمس الإثنين إن صفارات الإنذار دوت في مدينة جنين بالضفة الغربية.

فيما لم تذكر الإذاعة أي تفاصيل إضافية، لكن وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن قوات الإرهاب الإسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي من المدينة.

وفي الأثناء أفادت الوكالة بأن عناصر من الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة قفين شمال طولكرم في الضفة الغربية وسط إطلاق كثيف للنيران.

وقالت الوكالة إن القوة الإسرائيلية اقتحمت قفين بدوريات راجلة ومحمولة من الجهة الغربية، حيث تمركزت في المنطقة الجنوبية منها.

قصف في رفح

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد تسعة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق رفح.

وأنارت قنابل مضيئة ألقت بها طائرات إسرائيل السماء فوق مناطق واسعة من وسط خان يونس وشمالها الأحد الماضي، مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نقل عملياته البرية إلى جنوب قطاع غزة.

