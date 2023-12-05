الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

الولاء والانتماء، ندوة بمديرية الشباب والرياضة في البحيرة (صور)

ندوة بعنوان الولاء
ندوة بعنوان الولاء والانتماء برشيد، فيتو

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة - إدارة البرلمان والتعليم المدني ندوة بعنوان "المواطنة والانتماء "، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية التي تستهدف الشباب والفتيات في المنطقة وذلك بالأمس الإثنين بمنطقة الكسارة برشيد.

 

بدأت الندوة بتعريف حب الوطن وأهميته في تعزيز الانتماء والولاء للوطن والتركيز على دور الشباب في تعزيز الهوية المصرية وتعبيرهم عن حب الوطن من خلال المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وطرح أمثلة وتجارب ناجحة لأفراد ومجتمعات تعتز بالهوية المصرية وزادت روح الوطنية والانتماء.

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ندوة بعنوان الولاء والانتماء برشيد، فيتو
ندوة بعنوان الولاء والانتماء برشيد، فيتو
ندوة بعنوان الولاء والانتماء برشيد، فيتو


 

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود شاملة لتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية والثقافية لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" في منطقة الكسارة برشيد ومن المتوقع أن تستمر هذه الفعاليات والندوات في المستقبل لتعزيز الوعي الثقافي وتمكين الشباب والفتيات في المنطقة وتوفير فرص لتطويرهم وتحقيق حياة كريمة.


 

وصرح إبراهيم خضر، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بأن القضاء على المناطق العشوائية بالبحيرة، والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة تدرس بالعالم في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات.


 

كما أكد أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان تلك المناطق التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التي أقامتها الدولة، من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها وإشعارهم بأنهم أبناؤنا وجزء من  مستقبل الجمهورية الجديدة.


 

وأضاف أن الفعاليات التي سيتم تنفيذها بالمناطق بديلة العشوائيات بمنطقة الكسارة برشيد ستشمل العديد من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضة وأيضا التدريبية الحرفية وريادة الأعمال.


 

ندوة بعنوان الولاء والانتماء برشيد، فيتو
ندوة بعنوان الولاء والانتماء برشيد، فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبهدف تحقيق حياة كريمة لأهالي مشروعات "بديل العشوائيات" ورفع مستوى الوعي الثقافي في منطقة الكسارة برشيد، وذلك في سياق توجه الدولة نحو تفعيل وتكثيف الأنشطة الموجهة للمجتمعات الجديدة بمناطق بديل العشوائيات لعمل نقلة نوعية تناسب النقلة المكانية على مستوى الوعي وممارسة الفنون والرياضة.


 

الجدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وتوجيهات إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.

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رشيد ندوة مديرية الشباب والرياضة بديل العشوائيات الولاء والانتماء

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