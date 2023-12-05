داليا البحيري تنعي ناهد فريد شوقي: سلميلي على بابا يا حبيبتي

شهد اليوم الوسط الفني حالة من الحزن بعد وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

داليا البحيري

ونشرت داليا البحيري صورة للراحلة ناهد فريد شوقي تجمعها بابنتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" وكتبت:"إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى جدة ابنتي وحبيبتي المنتجة الكبيرة الفنانة ناهد فريد شوقي".

وتابعت:" وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد أمام هايبر وان اليوم بعد صلاة العصر... مع السلامة يا ماماسو سلميلي على بابا يا حبيبتي".

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وفاة ناهد فريد شوقي

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.