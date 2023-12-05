الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

جولة تفقدية لوكيل صحة البحيرة لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بالدلنجات (صور)

وكيل صحة البحيرة،
وكيل صحة البحيرة، فيتو

قام وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة، الدكتور هاني جميعة، فى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بمركز الدلنجات، حيث تفقد مقر الوحدة الصحية بقرية جزاير عيسى بالدلنجات.


 

وكيل صحة البحيرة بجولة تفقدية لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بمدينة الدلنجات، فيتو
وكيل صحة البحيرة بجولة تفقدية لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابية بمدينة الدلنجات، فيتو


 ويأتي ذلك فى إطار استعدادات محافظة البحيرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والمقرر انعقادها خلال الفترة من ١٠- ١٢ ديسمبر الجارى، كما يأتي تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

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 المتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية

حيث قام بالتأكيد على رفع درجة الاستعداد والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية والمتابعة المستمرة للمقرات الانتخابية المنعقدة بالمنشآت الصحية للوقوف على جاهزيتها لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية.

وأيضا قام بمراجعة أعمال التجهيز وتوفير مقاعد وتنظيم أماكن الدخول والخروج بالمقر الانتخابي، ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه والأسرة بالمقر، كما أكد على تكثيف أعمال النظافة العامة خارج وداخل اللجنة وإنارة الوحدة والمدخل.

 

وكيل صحة البحيرة بجولة تفقدية لمتابعة تجهيزات المقار الإنتخابية بمدينة الدلنجات، فيتو
وكيل صحة البحيرة بجولة تفقدية لمتابعة تجهيزات المقار الإنتخابية بمدينة الدلنجات، فيتو


 وأشار أيضا إلى ضرورة مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات، وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أهمية تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر بمقر الوحدة. 

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وكيل صحة البحيرة الدلنجات البحيرة نائب محافظ البحيرة الانتخابات الرئاسية وكيل مديرية الصحة بمحافظة البحيرة الدكتور هانى جميعة قرية جزاير عيسى بالدلنجات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة

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