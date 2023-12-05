الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

إدارة تنمية الشباب بمديرية الأقصر تنظم ناديا ثقافيا بمركز طيبة

الندوة التثقيفية،
الندوة التثقيفية، فيتو

نفذت إدارة تنمية الشباب  بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر لأعضاء النادي الثقافي بمركز شباب طيبة العوامية مسابقة ادابية بعنوان (اكتب)فى مجال الرواية التأليف المسرحى.

تحت رعاية السيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر والأستاذة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب والاستاذ علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية و صلاح محمد رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة.

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الجدير بالذكر ان النادى الثقافى هو ضمن المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة(الاداره المركزيه لتنمية الشباب ).

و يهدف النادى الثقافى إلى رفع المستوى الثقافى والفنى والوعى الدينى لدى الشباب، ويتم التنفيذ تحت اشراف الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب والأستاذة جيهان عبده حسن مديرة ادارة تنمية الشباب والاستاذ عمر محمد حرز الله مدير إدارة شباب الاقصر والاستاذ الكلاوتى محمد عمره منسق النادى الثقافى والاستاذ مصطفى ثابت مشرف النادى الثقافى.

 

كما   نفذت  إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسه  فيلم)، بمركز شباب "الدير"  بإدارة شباب"اسنا"  بحضور اعضاء اندية السكان من مراكز الشباب.

في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب والرياضة في إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية

يأتى  ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وصندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA )   لتنفيذ تدريبات وأنشطة وبرامج داخل مراكز الشباب التى بها مقرات أندية السكان.  

كما   نفذت  إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر خطة أندية السكان عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣بعقد ( جلسه  رياضيه)، بمركز شباب "الدير"  بإدارة شباب"اسنا"  بحضور أعضاء اندية السكان من مراكز الشباب. 
تحت إشراف الدكتور  ياسر السنوسى وكيل المديرية للشباب والاستاذة جيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وفريق عمل الادارة والاستاذ حسن فؤاد حسن  مدير إدارة شباب اسنا.                                                               

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