حبس صاحب مكتب استيراد لبيع العملات الافتراضية ببنها

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير يقوم بممارسة نشاط إجرامي فى تداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة وتم التحفظ على المتهم بدائرة مركز شرطة بنها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.



وردت معلومات لأجهزة الأمن تفيد قيام صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاط إجرامي من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها فى ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة مركز شرطة بنها وبحوزته هاتف محمول ووحدة حاسب آلى و2 بطاقة دفع إلكترونى ومبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات نشاطه الإجرامى، بمواجهة المتهم إعترف بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار فى العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.

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