الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية وسقوط أمطار

حالة المناخ، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية تصل حجب الرؤية على الطرق العامة، وتعطل من حركة سير السائقين،على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم يشهد تراجع كبير في درجات الحرارة عن امس وتصل درجة الحرارة فى القاهرة نحو 23 إلى 24 درجة، لافتا إلى النهار معتدل الحرارة وليلا شديد البرودة.

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وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بوجود فرص لسقوط أمطار على بعض الأماكن من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتكون متوسطة، والطبيعة الجغرافية من الممكن أن تؤدي إلى تكون السيول.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

أمطار على الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية

وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة،أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد