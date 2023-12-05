بعد 36 عاما من الغياب، دورة الألعاب الأفريقية تعود لأحضان القاهرة مجددا

دورة الألعاب الأفريقية، أعلن مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، عن حصول مصر على حق استضافة منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027، بعد وصول خطاب رسمي من اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا".

واستضافت مصر آخر نسخة من دورة الألعاب الأفريقية عام 1991، وحصد الفراعنة لقبها بـ195 ميدالية متنوعة بواقع 90 ميدالية ذهبية و53 ميدالية فضية و52 ميدالية برونزية.

وتعود مصر مجددا لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية بعد فترة غياب وصلت إلى 36 عاما، أقيمت خلالها 8 نسخ من دورات الألعاب الأفريقية.

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مصر تستضيف دورة الألعاب الأفريقية 2027

وتلقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خطاب رسمي اليوم من مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم رد رسمي بالموافقة جاء نص الخطاب:

إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (الأنوكا) يتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير إلى أعضاء أسرة اللجنة الأولمبية

لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة.

دورة الألعاب الأفريقية 2027

اسمحوا لي أولًا أن أعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بحضوركم الكريم، وحضور الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والدكتور/ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والدكتور/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلًا للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرهاعلى المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036.