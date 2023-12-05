الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

التحقيقات تكشف سر العثور على جثة داخل شقة في بولاق الدكرور

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

باشرت نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة رجل داخل شقته في بولاق الدكرور.


وكشفت التحقيقات، أن الجيران عثروا علي جثة المتوفي، عقب انبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتبين أن الوفاة طبيعية والجثة ليس بها إصابات.

 

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.
 

العثور على جثة رجل في بولاق الدكرور


ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة رجل في عقده الرابع داخل شقته في بولاق الدكرور.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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