الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا

حادث المنيا، فيتو
حادث المنيا، فيتو

تتابع نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعي حادث التصادم الذي وقع إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

تحرك وزارة التضامن من أجل حادث المنيا 

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

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وقد تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.

 حادث المنيا 

وشهدت محافظة المنيا من صباح اليوم الثلاثاء، حتى فترة الظهيرة، حادثين سير أسفر كل منهم عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين بإصابات مختلفة،  ليصبح العدد النهائي  مصرع وإصابة 51 شخص، في حادثين منفصلين على إثر الشبورة المائية الكثيفة التي أدت إلى غلق الطريق الصحراوي الشرقي والغربي بأمر من لجنة الكوارث بالمحافظة.

حيث أعلنت إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة المنيا غلق الطريق الصحراوي الشرقي " طريق الجيش" والطريق الصحراوي الغربي بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا، وذلك لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية على الطريق حفاظا على أرواح المواطنين.

أسماء مصابي حادث أتوبيس المنيا
حيث أصيب كل من: محمد حامد عبد العزيز،42 سنة، نجار، مقيم بالمنصورة، إيمان محمد عمران، 24 سنة دون عمل، قنا، حمدي صلاح فؤاد، 30 سنة، طيار مدني، مقيم قنا، رنين خالد أحمد، 25 سنة، دون عمل، مقيمة أسوان، أحمد محمود محمد، 36 سنة، سائق مقيم القاهرة، نورهان ابراهيم علي، 25 سنة، طبيبة بحميات قنا، عمر زكريا حفناوي، 43 سنة، سائق الأتوبيس، عبد الحميد فتحي جوهر 50 سنة عامل، المعادي- القاهرة، غادة ناصر صبري، 23 سنة، موظفة، طنطا، هاني فكري جرجس، 32 سنة، مهندس مدني يقيم الأقصر، كريم محمد فاروق، 45 سنة، مهندس مدني، يقيم القاهرة، مؤمن أحمد عبد القوي، 18 سنة، طالب، مقيم قنا كسر، هشام محمد عبده، 22 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، ولاء علي محمد، 46 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، حسن حسين السيد، 46 سنة، محاسب، مقيم الأقصر، عبد الرحمن محمد أبو المجد،20 سنة، طالب مقيم الأقصر،  رؤى علي محمد، 20 سنة طالبة، مقيمة الأقصر، منه نصر عبد النافع،20 سنة،  طالبة مقيمة بالأقصر، ياسمين محمود ابراهيم، 28 سنة، دون عمل، مقيمة قنا، أسيل مصطفى اسماعيل، 9 سنوات، طالبة مقيمة قنا.

كما أصيب: عمر زكريا حفناوي، 43 سنة، سائق الاتوبيس، مقيم المحلة الكبرى،حسين محمود عبد الحميد، 43سنة، نجار، مقيم المنصورة، أحمد عبد المجيد متولي، 44 سنة، عميد شرطة، مقيم الاسكندرية،محمود محمد عيسى، 23 سنة، مقيم بالبحيرة، محمد علي أحمد، 25 سنة،دون عمل، مقيم الأقصر، محمد محمد عبد العزيز، 45 سنة، دون عمل مقيم المنصورة.

 

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وزيرة التضامن الاجتماعي الطريق الصحراوي الشرقي محافظة المنيا تحرك وزارة التضامن من أجل حادث المنيا حادث المنيا

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