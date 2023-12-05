حكاية وطن، ندوة بقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة (صور)
قام قصر ثقافة دمنهور بتنظيم ندوة بعنوان حكاية وطن وتأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وكان ذلك بحضور العديد من الجهات منها كلية التربية بجامعة دمنهور ومدريات التربية والتعليم والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومختلف الجهات ومئات الطلاب من أبناء تعليم البحيرة.
حيث هدفت الندوة التوعية والتعريف بإنجازات تحققت من خلال عمل دؤوب ومتواصل على مدار الأعوام التسع الماضية.
وقام خالد الدقلة مدير عام التعليم العام بالمديرية بالإنابة عن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بعرض الإنجازات التيتحققت خلال تلك الفترة في قطاع التعليم على أرض البحيرة.
كما قامت كافة الجهات باستعراض ما تم من إنجازات بالقطاعات التابعة لها، كما تضمنت ندوة حكاية وطن التوعية والتعريف بأهمية دورالفرد في العملية الانتخابية والاستحقاق الدستوري القادم بالانتخابات الرئاسية.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي تقوم بها المحافظة للتوعية والتعريف بالإنجازات التي تحققت ولا تزال تتحقق بمشروعات تنموية عملاقة في شتى القطاعات، تتم بجهود وسواعد مصرية خلفها قيادة حكيمة تخطط وتتابع وتنفذ واقع ومستقبل أفضل وجمهورية جديدة.
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