الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمير قطر: غزة ليست شأنا أمنيا إسرائيليا ومن العار على إسرائيل الاستمرار بجرائمها

أمير قطر، فيتو
أمير قطر، فيتو

 قال أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الافتتاحية لقمة  قادة مجلس التعاون الخليجي  في الدوحة، إن الهدن المؤقتة ليست بديلا لوقف دائم لاطلاق النار  في غزة، وأنه علي  المتغيرات الدولية والإقليمية المسارعة تحتم التشاور.

 وأضاف أمير قطر، أنه غزة ليست منفصلة ولا شأن أمني إسرائيلي والحل إنهاء الاحتلال وحل القضية الفلسطينة، وأنه من  العار علي المجتمع الدولي أن يسمح باستمرار الجريمة النكراء في غزة.

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وتابع: مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق علي الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه اسرائيل من جرائم ابادة، لذا  لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن دون سلام دائم  وحل عادل للقضية الفلسطينة.

وجدد ادانته لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات، كما دعا  لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها اسرائيل، مؤكدًا أن الصراع 

 

 

 

 وقبل وقت سابق من اليوم استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، لترؤس وفد المملكة العربية السعودية في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة اليوم الثلاثاء.


 

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، كان في الاستقبال الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وكان في الاستقبال أيضًا الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسيد بندر بن محمد العطية سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية والأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى قطر وعدد من كبار المسؤولين.

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