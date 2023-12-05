بداية من الغد.. إجازة للدارسين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

أصدر حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، قرارًا بمنح الدارسين في الدورة السادسة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، إجازة غدًا الأربعاء، والأحد المقبل الموافق 10/ 12/ 2023، والأربعاء المقبل الموافق 13/12/2023، وذلك لحين تحديد موعد الامتحانات.

ومن الجدير بالذكر أن محاضرات معهد محاماة القاهرة الكبرى، كانت تعقد يوم الأحد من كل أسبوع لنقابات: «شمال القاهرة، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« جنوب القاهرة ـ القاهرة الجديدة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

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ويوم الأربعاء لنقابات « جنوب الجيزة (6 أكتوبر) ـ حلوان، من الساعة 12:30 إلى الساعة 2 ظهرًا»، و« شبرا الخيمة ـ شمال الجيزة، من الساعة 2:30 إلى الساعة 4 عصرًا».

وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ما هي رسالة المحاماة العظيمة والتي تعد أعظم مهنة في العالم، وحقوقه وواجباته، ويتلقى العديد من المحاضرات العملية اللازمة لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

وترأس عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جلستين لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت امس الإثنين، في النادي النهري للمحامين بالمعادي.

وفي مستهل كلمته عبر نقيب المحامين، عن سعادته لوجوده بين أبنائه المحامين الجدد، وترؤسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مشيرًا إلى أن ذلك يخلق تواصل بين النقيب والمحامين الجدد المنضمين للنقابة.

حلف اليمين للمحامين الجدد

وتابع: «إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، وإن الذي أراه أمامي اليوم هو مشهد مبهر لطليعة أمل من جيل جديد ينضم لنقابة المحامين، فيجب ان تكونوا على قدر المسئولية التي تطوق بها أعناقكم بعد أدا قسم اليمين القانونية، وانضمامكم رسميا لنقابة المحامين».

وأضاف عبد الحليم علام، أنه بعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، مؤكدًا أن المحاماة رسالة سامية قبل أن تكون مهنة، فيجب أن يكون هناك تواصل بين الأجيال، كي يتعلم شباب المحامين من شيوخ المهنة.

وأوضح، أن النقابة العامة للمحامين تتبعها 37 نقابة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية، فالقانون نص على أن تنشأ نقابة فرعية في دائرة كل محكمة ابتدائية ويكون لها الشخصية الاعتبارية في حدود اختصاصها وتعمل على تحقيق أهداف النقابة في هذا الاختصاص، وللجمعية العمومية للنقابة العامة بناء على اقتراح مجلس النقابة، أن تقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية، منوهًا إلى أن القانون أعطانا الحق في دمج أكثر من نقابة فرعية في دائرة واحدة، وسنسعى لذلك في المستقبل.

نقابة المحامين، ووجه عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية الى آخره.

النقابة العامة للمحامين

وطالب من الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة، مشددًا على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وان يهتم المحامي بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.