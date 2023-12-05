فزت بفضل ربنا، سيف محجوب يحصد الميدالية الذهبية ببطولة العرب لكمال الأجسام (فيديو)

استطاع اللاعب والبطل سيف الدين محجوب ابن مركز بدر بمحافظة البحيرة أن يحصل على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة العرب لكمال الأجسام "بطل أبطال العرب" والتي أقيمت في مدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ من نوفمبر الماضي.





واشار إلى أنه تخرج من كلية التربية الرياضية جامعة السادات ويعمل كمدرب بالإضافة إلى مشاركته بعدة بطولات، حيث إنه بدا أن يتدرب منذ اكثر من 7 سنوات بشكل مستمر دون انقطاع ومؤخرا استطاع المشاركة والفوز في بطولة العرب لكمال الاجسام مع 800 مشارك من13 دولة عربية أخرى.

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كما اكد انه استعد بشكل خاص ومتقن وذلك قبل بداية البطولة بشهرين كاملين منذ سيبتمبر الماضي، حيث كان يتدرب 4 تمرينات مختلفة على مدار اليوم وذلك بشكلٍ مستمر ويومي بالإضافة الى نظام غذائي محسوب السعرات.





كما اوضح ان حصوله على الميدالية الذهبية لم يكن بالامر السهل وسط عدد كبير من اللاعبين والمشاركين ولكنه يمثل تعب ومجهود شهوروكان ذلك بتشجيع والديه اللذين لم يبخلوا باى مجهود تجاهه، مضيفا ان عوامل فوزه بالبطولة تتمثل بالصبر والمداومة والمجهود المستمر وعدماليأس وباليقين بالله عز وجل.





كما تم تكريمه بحضور اللواء محمد طاهر شريف، محافظ الإسكندرية، ورئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور "رفائيل سانتوجا"،رئيس الاتحاد العربي والأفريقى ورئيس الاتحاد المصري،الدكتور عادل فهيم، ونائب وزير الشباب والرياضة الدكتور ماهر الغريب.



واختتمت فعاليات البطولة العربية الثالثة والعشرون للرجال، والتاسعة عشرة للشباب لكمال الأجسام، والثالثة للفيزيك والكلاسيك، حيث بلغ صافي عدد اللاعبين المشاركين من المصريين والعرب ٨٠٠ لاعب من ١٣ دولة عربية، ونافس في البطولة لاعبون من مصر والبحرين وسوريا واليمن والعراق والسودان





وتقدمت الدكتورة شادن معاويه، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد عزب، عميد كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات، بالتهنئة لخريج كلية التربية الرياضية جامعة مدينة السادات دفعة ٢٠٢٠، بطل العرب فئة ( فيزيك رجال) سيف الدين عز الدين محجوب، وذلك خلال البطولة العربية المشتركة المقامة بالإسكندرية بفندق شيراتون المنتزه خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٠ نوفمبر الماضي.