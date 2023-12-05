الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لكشف سبب حريق شب داخل شقة بحلوان

حريق شقة سكنية، فيتو
حريق شقة سكنية، فيتو

انتدبت نيابة حلوان الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان بشارع لطيف، وانتقل رجال الحماية المدنية لموقع الحريق للسيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة حلوان، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع النيران، وتم فرض كردون أمني، وجار السيطرة علي النيران وإخمادها.

 

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