الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

نجم مانشستر يونايتد يعرض نفسه على برشلونة

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

قام أحد لاعبي نادي مانشستر يونايتد بعرض خدماته على برشلونة في الميركاتو الشتوي المقبل، على أمل إنقاذ مسيرته التي خفتت كثيرا مع وصوله إلى أولد ترافورد.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، عرض لاعب وسط مانشستر يونايتد، الدولي الهولندي دوني فان دي بيك، خدماته على برشلونة في يناير المقبل.

وأشارت إلى أن فان دي بيك يحلم بالرحيل عن الشياطين الحمر بعد مواسم من التهميش وعدم الحصول على فرص منتظمة للمشاركة في المباريات.

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وكان فان دي بيك هدفا سابقا لفريق برشلونة، حيث حاول النادي التوقيع معه رفقة فرينكي دي يونج، من أياكس، لكن توقفت الصفقة لأسباب اقتصادية.

وكشفت أن الإدارة الرياضية في برشلونة تختلف مع رؤية المدير الفني تشافي هيرنانديز، إذ ترى الآن أن الفريق لا يحتاج التوقيع مع لاعب وسط جديد لمدة 6 أشهر لتعويض جافي.

بينما يعتقد تشافي أن الموسم ما يزال طويلا وأنه بحاجة إلى لاعب جديد في خط الوسط.

تراجع المعدل التهديفي لليفاندوفسكي

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، خاض ليفاندوفسكي 3 مباريات متتالية دون زيارة الشباك مع برشلونة، كما أنه أحرز هدفين فقط في آخر 10 مباريات له مع برشلونة.

وظهرت العديد من الانتقادات والشائعات والتكهنات حول ليفا بناء على هذه الفترة السيئة.

لكن إحصائيات المهاجم البولندي ليفاندوفسكي بشكل عام بقميص برشلونة تكشف أنه رابع أفضل لاعب لديه معدل تهديفي في تاريخ بلوجرانا، ولا يتفوق عليه سوى الثلاثي الأسطوري: رونالدو نازاريو، وليونيل ميسي ولويس سواريز.

وسجل ليفاندوفسكي مع برشلونة 8 أهداف في 17 مباراة بالموسم الحالي إضافة إلى 33 هدفا في 46 مباراة بالموسم السابق، وبالتالي فإجمالي رصيده 41 هدفًا في 63 مباراة، بمتوسط 0.65 هدف لكل مباراة.

وعند مقارنة هذه البيانات مع مهاجمي برشلونة الرئيسيين في السنوات الأخيرة، يبقى أداء "ليفا" منذ وصوله إلى البارسا مثيرا للإعجاب.

وحقق رونالدو "الظاهرة" مع برشلونة متوسطا بلغ 0.96 بـ 47 هدفا في 49 مباراة، يليه ميسي 0.86 هدف لكل مباراة (672 هدفا في 778 مباراة)، ثم سواريز بـ0.69 (195 هدفا في 283 مباراة).

ويأتي ليفا بنفس مستوى أسماء بارزة في تاريخ برشلونة مثل صامويل إيتو ودييجو أرماندو مارادونا بمتوسط 0.65 هدف، لكل منهما.

بينما تفوق "ليفا" على مهاجمين كبار مثل ديفيد فيا وزلاتان إبراهيموفيتش وتييري هنري وباتريك كلويفرت وروماريو.

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