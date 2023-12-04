أسعار الأسماك اليوم، 450 جنيهًا أقل سعر لكيلو جمبري جامبو بسوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعه.

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين 4-12-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار البلطي في سوق العبور اليوم الاثنين

البداية مع أسعار أسماك البلطي في سوق الجملة اليوم الاثنين، حيث تراوح سعر بلطي ممتاز كبير من 61 إلى 65 جنيهًا، سعر فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، كيلو السمك البلطي الأسواني من 20 إلى 60 جنيهًا، بلطي حجم متوسط بسعر من 50 إلى 58 جنيها.

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أسعار البياض في سوق العبور اليوم الإثنين

وسجل سعر قشر بياض من 80 إلى 100 جنيه، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 30 إلى 50 جنيهًا، شيلان من 30 إلى 50 جنيهًا، بياض أملس بلدي ممتاز من 60 إلى 100 جنيه، قراميط من 30 إلى 50 جنيهًا.

مكرونة سويسي يسجل 100 جنيه في سوق العبور اليوم

وسجل سعر مكرونة سويسي من 65 إلى 115 جنيهًا، سبيط من 200 إلى 320 جنيهًا، سمك موسى من 185 جنيهًا إلى 295 جنيهًا، أسماك ثعابين من 50 إلى 255 جنيهًا، سمك برانيس إسكندراني من 65 إلى 115 جنيهًا، سعر مكرونة خليجي من 60 إلى 70 جنيهًا، مكرونة مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا.

الكابوريا تسجل 220 جنيهًا في سوق العبور اليوم الاثنين

وتراوح سعر مرجان متوسط الحجم من 39 إلى 47 جنيهًا، كاليماري من 200 إلى 320 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 220 جنيهًا، سابيا من 200 إلى 320 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان ممتاز من 55 إلى 71 جنيهًا، حدادي من 10 إلى 20 جنيهًا.

وسجل سعر سمك دنيس من 85 إلى 195 جنيهًا، بربون متوسط الحجم سعر من 55 إلى 65 جنيهًا، بربون ممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا، مرجان مجمد من 20 إلى 30 جنيهًا، بربون مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا.

أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الإثنين

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الإثنين، سعر جمبري متوسط الحجم مجمد من 100 إلى 300 جنيه، جمبري طازج متوسط الحجم من 210 جنيهات إلى 310 جنيهات، جمبري جامبو من 450 إلى 490 جنيهًا، جمبري كبير الحجم من 320 إلى 400 جنيهًا، جمبري طازج صغير من 105 إلى 195 جنيهًا.

أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الاثنين

أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الإثنين، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 65 إلى 75 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات.

وتراوح سعر باغة من 20 إلى 50 جنيهًا، كسكمري من 55 إلى 75 جنيهًا، سمك قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين من 65 إلى 85 جنيهًا، موزة من 70 إلى 90 جنيهًا، وقار من 70 إلى 130 جنيهًا، مازليا من 50 إلى 70 جنيهًا.

وسجل سردين مجمد من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، ماكريل مجمد من 75 إلى 95 جنيهًا، سعر شعور من 50 إلى 70 جنيهًا، كشر من 50 إلى 70 جنيهًا.