حزب المستقلين يطلق حملة مشارك لتحفيز المواطنين للمشاركة في الانتخابات

الانتخابات الرئاسية، عقد المكتب التنفيذي لحزب المستقلين الجدد برئاسه دكتور هشام عناني اجتماعا مطولا وذلك لبحث آليات الحشد وتنظيم خروح المواطنين للتصويت وكيفيه تحفيزهم للخروجً وخاصه الشباب والمرأه وانتهي الاجتماع الي وضع خطة لذلك واطلاق حملة مشارك وذلك للترويج والتشجيع على المشاركة وتم الاتفاق علي لوجو للحملة وتم إطلاقه إلكترونيا.



تصميم اللوجو يحمل صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب انه تم تصميم اللوجو يحمل صوره المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حيث اننا احد الاحزاب الداعمة لسيادته والحمله جزء من خطة الحزب لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية وان الحملة سيشارك فيها كل أمانات المحافظات.



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وعي المرأة المصرية

وواكدت فاطمه عبد الواسع امينه المرأه بالحزب اننا سنتحرك بكثافه لخروج المرأة ونحن واثقين من وعي المرأة المصرية في كافهً ربوع مصر وان العمل الان تنظيميا علي تنظيم خروج المرأه وتسهيل ذلك يجري الاعداد له من الان لحين بدايه التصويت.

وصرح احمد صلاح امين الشباب اننا معنيين طبقا لخطة الحزب بتشجيع خروح الشباب وتحفيزهم للمشاركة بكافة الطرق الكترونيا ومن هلال حملات مكثفة لطرق الابواب لاقناع الشباب بأهمية المشاركة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات،قد أعلنت الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

واختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

وترأس لجان الاقتراع في انتخابات المصريين في الخارج، السفراء والقناصل يعاونهم أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك نفاذا لأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقرارات المُنظمة ذات الصلة والصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تولت الإعداد والتوجيه والإشراف والمتابعة لكل جوانب العملية الانتخابية.

وأجريت العملية الانتخابية بداخل 137 مركزا انتخابيا تتوزع على 121 دولة حول العالم. وزُودت المقار الانتخابية بكافة التجهيزات اللازمة التي تضمن حُسن سير العملية الانتخابية في مختلف إجراءاتها، والتيسير على الناخبين، وشفافية ونزاهة الاقتراع