ضبط أكثر من 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالاقصر

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار مدير المديرية لترصد لأحد التروسيكلات المحملة بالدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والسير خلفه.

وبالتفتيش على أحد مطاحن الغلال تبين أنه داخله وجود كمية قدرها 2,250 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز والمستودعات، وذلك بقصد اعادة البيع بالسوق السوداء، وتم تحرير المحضر اللازم وتحريز الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة الموقرة.

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وأوضح مدير المديرية أن ذلك نتيجة لاهمال المواطنين في ترك بطاقاتهم التموينية لدى اصحاب المخابز الذين يقومو بالضرب الوهمي بدون انتاج فعلي للخبز وبيع الدقيق البلدي المدعم في السوق السوداء.

وشدد مدير مديرية تموين الأقصر على عدم ترك بطاقات التموين لدى اي صاحب نشاط تمويني بدال / مخبز للحفاظ على الدعم المستحق لهم وعدم تعرض البطاقة للالغاء نهائيا وضياع حقوقهم.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المستمروالمبذول في الحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين وتنفيذا لتعليمات معالي السيد الدكتور وزير التموين ومعالي السيد المستشار محافظ الأقصر.

وتستمر مديرية تموين الاقصر بتوزيع السكر على المواطنين بمختلف مراكز المحافظة بحد اقصى 2 كيلو لكل مواطن،ويستمر الضخ اليومي لكافة ارجاء المحافظة لحين الانتهاء من توزيع الكمية الاجمالية 350 طن، التي تم استلام م مع ان كمية قدرها 110 طن من الكمية الاجمالية بمخزن الشركة المصرية بالأقصر، وتسليم كمية 25,5 طن للجان المشتركة من مجالس المدن والتموين على مستوى المحافظة.

كما تكثف مديرية التموين بقيادة الدكتور تامر صلاح بمحافظة الأقصر حملاتها ، للمرور على الأنشطة التموينية المختلفة والأسواق والمحلات التجارية على مستوى المحافظة، للتأكد من البيع بالأسعار الرسمية المقررة والالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية، والتي أسفرت عن رصد مخالفات تموينية متنوعة، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحريز الكميات المضبوطة.



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