مهرجان الجونة السينمائي ينعي ناهد فريد شوقي

نعى مهرجان الجونة السينمائي المنتجة ناهد فريد شوقي التي رحلت عن عمر ناهز الـ 73عاما..

وجاء فى بيان النعى: ننعي بكل حزن وأسى، المنتجة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر 73 عامًا.

ناهد من عائلة فنية عريقة، فهي ابنة الراحلان فريد شوقي وهدى سلطان، وأرملة المخرج مدحت السباعي، ووالدة الممثلة ناهد السباعي، وأخت الممثلة رانيا فريد شوقي. وإلى جانب جذورها الفنية الممتدة، نجحت "ناهد" في وضع بصمتها الخاصة والإسهام بقوة، من خلال عملها كمنتجة، في أعمال سينمائية ودرامية هامة. خالص تعازينا لأسرة الراحلة ولكل أسرة الفن المصري والعربي".

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ونعى الناقد الفني طارق الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء.

طارق الشناوي ينعي ناهد فريد شوقي

وكتب طارق الشناوي قائلا: "ناهد فريد شوقي سيدة عظيمة راهنت على الابداع في زمن السبهللة.. ابنة الملك فريد شوقي والاسطورة هدي سلطان وخالها العظيم الموسيقار محمد فوزي.. غادرتنا قبل قليل".

وأضاف: "وقفت دائما على الحافة … حافة الخطر أنفقت كل ما لديها على الفن وكادت ان تدفع ثمن جرأتها بالسجن لأنها صرفت أكثر مما تملك من أموال.. إلا أنها لم تعرف سوى المغامرة".

وتابع: " حكت لي الكثير عن المسكوت عنه في علاقة هدى سلطان بفريد شوقي.. وكيف امتدت لما بعد الطلاق لدي الكثير الذي أرويه.. ولكني لم استأذنها في النشر يوما ما سأكتب عما يجوز أن انشره بدون استئذان".

وفاة ناهد فريد شوقي

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.