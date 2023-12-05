الأنبا دانيال يترأس ختام المؤتمر السابع لأمناء التربية الكنسية

اختتمت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، المؤتمر السنوي السابع لأمناء مراحل التربية الكنسية، والذي استمر على مدار يوميْن في كنيسة القديس مار يوحنا المعمدان بمنطقة معراج المعادي، وبحضور نيافة الأنبا دانيال مطران ايبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

بجانب صلاة القداس الإلهي دارت فعاليات المؤتمر حول وضع خطة ورؤية للخدمة في عام ٢٠٢٤، وتقسيم المهام على لجان الخدمة، وطرح أفكارًا وأنشطة جديدة داخل بُعد روحي لخدمة أبناء الإيبارشية في مختلف مراحل التربية الكنسية.

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كما تضمن ثلاثة محاضرات، وهي: "شفاء النفس المتعبة" و"الرجوع إلى الحالة الأولى" و"مبادئ أساسية في الخدمة"، وكذلك عروضًا للجنة الوقاية من الممارسات الإدمانية والايذاءات الجنسية، وعروضًا لدار الكتاب المقدس للمساعدة في الخدمة.

هذا وشارك في المؤتمر ٤٠ خادم وخادمة من أمناء التربية الكنسية بالإيبارشية، وعدد من الآباء كهنتها.

إيبارشية مطاي تناقش أهمية الحفاظ على كرامة الكاهن

عقد مجمع كهنة إيبارشية مطاي للأقباط الأرثوذكس، اجتماعهم الدوري، بحضور نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي.

تضمن اللقاء موضوع عن كرامة الكهنوت وكيفية المحافظة عليه، وإجابة لعض الأسئلة الرعوية واللاهوتية، أعقبها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق آخر حرص نيافة الأنبا جوارجيوس على التأكيد على أهمية تشجيع كافة أبناء ايبارشية مطاي أداء الواجب الوطني والمشاركة في التصويت في انتخابات الرئاسة.

البابا تواضروس يلتقي أسقف وكهنة ايبارشية بني سويف

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بنى سويف، ومجمع الآباء الكهنة وأسرهم، ومجمع مكرسات الإيبارشية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتحدث نيافة الأنبا غبريال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا تواضروس على استجابته السريعة لطلبهم لقاء قداسته وعلى اهتمامه بمتابعة أحوال الخدمة الرعوية بالإيبارشية.

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا تواضروس الثاني وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته واستمع للمقترحات التي قدموها وناقشها معهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا تواضروس الثاني هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.



البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وبولس الرسول بالإسكندرية

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كنيسة السيدة العذراء والقديس بولس الرسول بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

شارك في الصلوات الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، وبعض من كهنة كنائس الإسكندرية وشعب المنطقة.

وأزاح قداسة البابا تواضروس الثاني الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة، وباركها برشمها بالرشومات الثلاثة على اسم الثالوث.

توجه بعدها موكب قداسة البابا تواضروس إلى داخل الكنيسة يتقدمه خورس الشمامسة وهم يرتلون لحن استقبال الأب البطريرك وسط زغاريد وكلمات ترحيب من شعب الكنيسة بأبيهم.

وصلى قداسة البابا تواضروس والآباء الأساقفة المشاركين في الصلوات، صلاة البخور الثالث للتدشين، حيث تم تدشين المذبح الرئيس بالكنيسة على اسم القديسة العذراء مريم والقديس بولس الرسول، والمذبح البحري على اسم الشهيد مار مينا العجائبي، والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديسين القمص بيشوي كامل والراهب يسطس الأنطوني.

ودُشِنَت كذلك أيقونة البانطوكراطو في شرقية الهيكل، والأيقونات الموجودة في حامل الأيقونات وفي أنحاء الكنيسة.