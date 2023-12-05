الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

كلب ضال يعقر 8 أشخاص في سوهاج

كلب،فيتو
كلب،فيتو

أصيب 8 أشخاص عقب عقر كلب ضال في شوارع مدينة جرجا بسوهاج وتم نقلهم لمستشفى جرجا العام تلقيهم المصل اللازم

 

كان اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مامور قسم شرطة جرجا يفيد بوصول لمستشفي جرجا العام كل من نور و 19 عاما ربة منزل  مصابه  سحجات بالوجه ومحمد ر ع  12 عاما طالب مصابًا سحجات بالفخذ الأيمن وساره ن ا ف 10 سنوات تلميذه مصابه سحجات باليد اليمني "

 

ويوسف ص ا - سن 8 تلميذ مصابًا سحجات باليد اليمني ورتاج ا ج م  7 سنوات تليذه مصابه سحجات بالذراع الأيمن والطفل حسام ح ع - سن 5 مصابًا سحجات باليد اليمني والطفل محمد ع ص - سن 5 00 مصابًا " سحجات بالوجه والطفل  محمد ا م  5 مصابًا سحجات بالظهر  وجميعهم مقيمين بمدينة جرجا  إدعاء عقر كلب ضال  وتقرر خروجهم جميعًا عقب تلقيهم المصل اللازم 

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وبسؤالهم افادو بأنهم أثناء تواجدهم بمحل إقامتهم دائرة القسم تعرضوا لعقر كلب ضال مما أدي لإحداث إصابتهم ونفوا وجود شبهة جنائية  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

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إصابة 8 أشخاص اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج وكيل صحة سوهاج مستشفي جرجا العام مدير أمن سوهاج

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