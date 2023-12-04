الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

وكيل صحة سوهاج يحيل مشرفي تمريض الاستقبال بالمستشفى العام للتحقيق

وكيل سوهاج يتفقد
وكيل سوهاج يتفقد مستشفى سوهاج العام

تفقد اليوم الدكتور أحمد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج مستشفي سوهاج العام يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، وبحضور الدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفي سوهاج العام لمتابعة سير العمل داخل أقسام المستشفى وأعمال التطوير الجارية وذلك للمتابعة والاطمئنان على  سير العمل  متابعة انتظام  الأطقم  الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

بدأت الجولة التفقدية بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن وكيل وزارة الصحة على الخدمة المقدمة للمواطنين به موجهًا بتحويل مشرفي التمريض بالقسم للتحقيق وكذلك ايقاف صرف  الحافز المخصص لهم عن هذا الشهر، وذلك لعدم الإلتزام ببعض بمعايير الجودة واحتياطات مكافحة العدوى.

وتفقد أيضًا وحدة طب الجنين بقسم النساء والتوليد والذي يقدم خدمات فحص الجنين بالأشعة رباعية الأبعاد، كما تفقد وحدة (MS) التصلب المتعدد بالمستشفى والتي تعد أول وحدة من نوعها بمحافظة بسوهاج موضحًا  أن مرض Ms التصلب المتعدد يعتبر من الأمراض المناعية المزمنة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي وتحتاج لفحوصات متعددة، موضحًا أن هذه الوحدة توفر علاجا مجانيًا لجميع المرضى وذلك للتخفيف من معاناتهم المادية والجسدية والنفسية أيضا.

ونوه بأن هذا المرض يعد من أصعب التحديات الصحية نظرًا لأعراضه المختلفة. 
 

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كما تابع أيضًا وكيل وزارة الصحة ومرافقوه سير العمل داخل عيادة أمراض الدم والتي تقدم خدماتها لمرضى الهيموفيليا وغيرها من أمراض الدم المختلفة.
 

كما تفقد أيضًا أقسام الغسيل الكلوي وبنك الدم ومطبخ المستشفي كما تابع العمل بوحدة الأشعة المقطعية وعمل جهاز الأشعة المقطعية الجديد والذي  يخدم آلاف المرضى المترددين علي الوحدة. 


وخلال التفقد حرص وكيل وزارة الصحة علي مناقشة عدد من المواطنين المترددين علي المستشفي لمعرفة مدي رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم.

وفي السياق عقد الدكتور أحمد ابوهاشم إجتماعا مع رؤساء الأقسام الإكلينيكية والطاقم الاشرافي والقائمين على عملية التطوير بمستشفى سوهاج العام وذلك لمناقشه آليات العمل والإحتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة مؤكدًا على دور مستشفى سوهاج العام الهام والمحوري لخدمة المرضى بالمحافظة مقدمًا الشكر والتقدير للأطقم الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى على مجهوداتهم تجاه الآف المرضى المترددين عليها.

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