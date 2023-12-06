الأربعاء 06 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

قبل انطلاق الماراثون الانتخابي، 15 اختصاصا للجان وبالقانون

الانتخابات الرئاسية،
الانتخابات الرئاسية، فيتو

قانون الإنتخابات الرئاسية، حددت المادة (6) من قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الاختصاصات للجان الانتخابات  الرئاسية حسب هذا القانون وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:

 

1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

 

2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

 

3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

Advertisements

 

4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح

 

5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح

 

6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح

 

7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

 

إنتخابات رئاسة الجمهورية

 

8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.

 

9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها

 

10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

 

11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

 

12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

 

13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

 

14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

 

موعد إعلان النتيجة النهائية 

وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية، واستئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر.

 

إنتخابات الرئاسة، كما حددت يومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل فى الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

 

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير.

 

وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الثانى يوم 7 يناير.

 

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير.

 

وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون فى قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت فى الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الانتخابات الرئاسية الترشح لرئاسة الجمهورية الحملة الانتخابية الدعاية الانتخابية القائمة النهائية للمرشحين العملية الانتخابية انتخابات الرئاسية انتخاب رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: عودة خدمة الإنترنت وتعويض جميع المستخدمين، موعد إنهاء حرب غزة، الموت يفجع شمس البارودي، صدمة عن أسعار الذهب 2024

مصرع 10 أشخاص في حادث تصادم مروع بالطريق السياحي بالفيوم

اللهم أجرنا في مصيبتنا، الموت يفجع مجددا الفنانة شمس البارودي بعد وفاة ابنها

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مان يونايتد ضد تشيلسي وظهور جديد لـ صلاح

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المصرية للاتصالات تعلن عودة خدمة الإنترنت بالكامل وتعوض جميع المستخدمين بـ 10 جيجابايت

سعر اليورو مقابل الجنيه بداية التعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023

أسيوط الغربي والفيوم أبرزها، غلق طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 6-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

فاق حقبة ما قبل الثورة الصناعية، عام 2023 "الأكثر حرًا" في تاريخ الكرة الأرضية

الصفع مقابل المال ورسوم إضافية لاحمرار الخدود، مطعم يقدم أغرب خدمة في العالم (فيديو)

رغم استهداف بائعيها، قفزة في مبيعات الكوفية الفلسطينية في أمريكا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأربعاء 6-12-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأربعاء 6-12-2023 في السوق المحلي

بعد سيول مرسى علم، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف أماكن سقوط الأمطار

المستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه لعمارة بالمدن الجديدة

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 6 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية