الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

انخفاض درجات الحرارة بالأقصر والكبرى تسجل 28 نهارا

محافظة الأقصر،فيتو
محافظة الأقصر،فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بمحافظة الأقصر اليوم، حيث يسود المحافظة طقس معتدل نهارا،بارد ليلا، حيث سجلت درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا خلال ساعات النهار، التي وصلت28درجة مئوية نهارا،و14درجة مئوية ليلا.

 

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن طقس اليوم لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل على جنوب سيناء،حار على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 23 درجة مئوية، تظل الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.

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وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية  هطول أمطار متوسطةتكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسط على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة،أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة، والتي قد تصل لحد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية  قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة واتباع كافة التعليمات المرورية، كما توقعت الأرصاد نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.
 

 

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