اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بجامعة جنوب الوادى (صور)

عقدت لجنة الأزمات والكوارث بجامعة جنوب الوادي الاجتماع الأول تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إجتماعا موسعا.

وذلك للتنسيق لوضع خطة عمل للجنة إدارة الأزمات والكوارث خلال الفترة القادمة ترتكز على ورش عمل للتوعية بالكليات وإدارات الجامعة المختلفة عن طريق البوسترات والمواد الفيلمية والمحاضرات ومتابعة إجراءات الأمان للكليات وإدارات الجامعة.

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وايضا التوجية لدى الكليات لتشكيل فرق ولجان خاصة لإدارة الأزمات والكوارث وتكليف إدارة الدفاع المدنى بالجامعة لعمل تقرير شامل لكل الإدارات والكليات بالجامعة للوقوف على أهم المشكلات وكيفية حلها وتدريب العاملين بالجامعة على إستخدام وسائل الإطفاء وكيفية إستخدامها وكيفية التصرف فى حالة وقوع أى أزمة.

وقد عقد الإجتماع بحضور عادل احمد مصطفى أمين عام الجامعة والدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية والدكتور حسين عبد الباسط مدير مركز التخطيط الإستراتيجى بالجامعة والدكتور علاء تاج الدين وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العلياوالبحوث والدكتور فرج خضاري معله وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة والدكتور احمد عبد الموجود ابو الحمد بكلية الحقوق و شوقي محمد امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة ومصطفى داوود مدير ادارة الامن الجامعى.