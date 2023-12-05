الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

نساء متحدات ضد الفساد، مبادرة توعوية لطالبات جامعة جنوب الوادي

بنات قنا،فيتو
بنات قنا،فيتو

عقدت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي ندوة توعوية لطالبات الكلية وذلك  تحت عنوان (نساء متحدات ضد الفساد)  قدمتها الدكتورة كريمة كمال - وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث ورائد فتيات أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الإعلام.

 

تناولت الندوة التوعية بمفهوم الفساد وانواعه والآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية للفساد واسبابه مع طرح رؤي لوسائل مجابهة الفساد من خلال الإطار التشريعي الوطني لمكافحة الفساد.

Advertisements

ودور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الإداري مع عرض لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد٢٠٢٣-٢٠٣٠.


شهدت الندوة حضور مميز لطالبات جامعة جنوب الوادي من مختلف كلياتها  مثل التجارة والحقوق والإعلام والتربية والآداب.

يأتى ذلك برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور  بدوي شحات  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي سياق متصل وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوي  رئيس الجامعة ورئيس المجلس على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفي إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس لجائزة النيل في العلوم الطبية لعام 2023م، وعلى ترشيح الدكتور محمد الخزامي عزيز  استاذ نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا  بكلية الآداب  جامعة الفيوم  لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024م.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين شركة جيمناى انتربرايز إفريقيا وجامعة جنوب الوادي، وعلى بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة متخصصة  للثقافة والابداع متمثلة في  هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وجامعة جنوب الوادي.

ووافق المجلس على عقد المؤتمر الثاني لمركز تعليم وأبحاث اللغات بتربية الغردقة بعنوان "تعليم وتعلم اللغات: التحديات والطموحات"  وذلك خلال الفترة من 2- 3 مارس 2024،  وعلى عقد مؤتمر كلية العلوم "المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة" وذلك في الفترة من 29 - 31 يناير 2024، وعلى عقد كلية الطب البيطري   مؤتمر شباب الباحثين تحت عنوان: الطب البيطري وتأثيراته " التحديات والمخاطر" على التنمية المستدامة  وذلك في الفترة من 25 - 29 فبراير 2024، وعلى عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار بعنوان " التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن " نهاية شهر فبراير 2024،وكذلك على عقد المؤتمر السنوي لقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات  بكلية التربية النوعية  تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي "وذلك في بداية شهر ديسمبر 2023 م، وعلى عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان في الفترة من 5 - 6 فبراير 2024 م بمقر الجامعة بقنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسرة طلاب من اجل مصر الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادي كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال

مواد متعلقة

جهود مكثفة للقضاء على مسببات الأمراض في قنا (صور)

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في قنا

رفع 300 طن مخلفات صلبة وأتربة من محيط اللجان الانتخابية بمدينة قوص في قنا

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في قنا

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف خطة الاحتلال لمعرفة أنفاق المقاومة، ويحذر إسرائيل منها

أكبر داعم لها، علاقة خاصة جمعت بين ناهد فريد شوقي وابنتها (صور)

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

بعد انخفاضه الأخير، اعرف آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

السيسي يستقبل رئيس قبرص بقصر الاتحادية

تطور جديد في صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى الأهلى (فيديو)

رانيا فريد شوقي تنعي أختها "ناهد": لله ما اعطي ولله ما اخذ

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية