نساء متحدات ضد الفساد، مبادرة توعوية لطالبات جامعة جنوب الوادي

عقدت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادي ندوة توعوية لطالبات الكلية وذلك تحت عنوان (نساء متحدات ضد الفساد) قدمتها الدكتورة كريمة كمال - وكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون الدراسات العليا والبحوث ورائد فتيات أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الإعلام.

تناولت الندوة التوعية بمفهوم الفساد وانواعه والآثار الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والسياسية للفساد واسبابه مع طرح رؤي لوسائل مجابهة الفساد من خلال الإطار التشريعي الوطني لمكافحة الفساد.

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ودور الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد الإداري مع عرض لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد٢٠٢٣-٢٠٣٠.



شهدت الندوة حضور مميز لطالبات جامعة جنوب الوادي من مختلف كلياتها مثل التجارة والحقوق والإعلام والتربية والآداب.

يأتى ذلك برعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي و الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وفي سياق متصل وافق مجلس جامعة جنوب الوادي بجلسته الاخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة ورئيس المجلس على ترشيح الدكتور إبراهيم مصطفي إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس لجائزة النيل في العلوم الطبية لعام 2023م، وعلى ترشيح الدكتور محمد الخزامي عزيز استاذ نظم المعلومات الجغرافية بقسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة الفيوم لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 2024م.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين شركة جيمناى انتربرايز إفريقيا وجامعة جنوب الوادي، وعلى بروتوكول التعاون بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة متخصصة للثقافة والابداع متمثلة في هيثم الهواري رئيس المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب، وبروتوكول التعاون بين المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا وجامعة جنوب الوادي.

ووافق المجلس على عقد المؤتمر الثاني لمركز تعليم وأبحاث اللغات بتربية الغردقة بعنوان "تعليم وتعلم اللغات: التحديات والطموحات" وذلك خلال الفترة من 2- 3 مارس 2024، وعلى عقد مؤتمر كلية العلوم "المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الأساسية والتنمية المستدامة" وذلك في الفترة من 29 - 31 يناير 2024، وعلى عقد كلية الطب البيطري مؤتمر شباب الباحثين تحت عنوان: الطب البيطري وتأثيراته " التحديات والمخاطر" على التنمية المستدامة وذلك في الفترة من 25 - 29 فبراير 2024، وعلى عقد المؤتمر الدولي الثاني لكلية الآثار بعنوان " التراث الثقافي والحضاري لمصر والعالم العربي وتحديات الوضع الراهن " نهاية شهر فبراير 2024،وكذلك على عقد المؤتمر السنوي لقسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات بكلية التربية النوعية تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي "وذلك في بداية شهر ديسمبر 2023 م، وعلى عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان في الفترة من 5 - 6 فبراير 2024 م بمقر الجامعة بقنا.