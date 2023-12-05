الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

بسبب الشبورة، مرور القليوبية يطالب المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة (صور)

شبورة مائية بالقليوبية،
شبورة مائية بالقليوبية، فيتو

شهدت الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، نزول شبورة مائية كثيفة على العديد من مدن محافظة القليوبية، خاصة الطريق الزراعى "القاهرة - الإسكندرية" و"شبرا – بنها" الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة.

شبورة مائية كثيفة على مدن شمال سيناء (صور)

شبورة وضباب على الطرق السريعة بالدقهلية (صور)

 

شبورة بالقليوبية، فيتو

 

وناشدت إدارة مرور القليوبية  المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الإلتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

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شبورة بالقليوبية، فيتو

 

وتشهد حاليا مدن محافظة القليوبية شبورة كثيفة بدأت منذ الساعات الأولى لصباح اليوم حتى الآن، وهو ما دفع مرور المحافظة لمناشدة المواطنين لمنع وقوع حوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

 

شبورة بالقليوبية، فيتو

 

 

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