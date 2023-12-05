الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

شبورة مائية كثيفة على مدن شمال سيناء (صور)

السبورة المائية،
السبورة المائية، فيتو

تشهد مدن محافظة شمال سيناء شبورة مائية كثيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما ادي إلي عدم وضوح الرؤية خاصة علي الطرق السريعة.

تكون الشبورة المائية على مدن شمال سيناء 

وشهدت مدينة بئر العبد مع بداية ليل امس شبورة مائية كثيفة وتبعتها باقي مدن محافظة شمال سيناء وسط رفع درجة الاستعداد من قبل محافظة شمال سيناء وإغلاق الطرق الرئيسية خشية تعرض سائقي السيارات لأي اذى.
 

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وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي  تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

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واعلنت الهيئة ان يسود اليوم طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،معتدل على جنوب سيناء،حار على جنوب الصعيد كما أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة غدا 23 درجة مئوية تظل الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء.
 

كما من المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوي الهيئة العامة للأرصاد الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشبورة المائية الكثيفة جنوب سيناء رفع درجة الإستعداد شبورة مائية كثيفة شمال سيناء

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