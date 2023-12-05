الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 2514 حاوية خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية،فيتو
ميناء الإسكندرية،فيتو

شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  30 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة  ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  90 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

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وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره

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