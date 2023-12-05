الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 2514 حاوية خلال 24 ساعة
شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 30 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة ، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل
كما تم تداول 2514 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة
وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 90 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت
وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره
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