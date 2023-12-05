دورة تدريبية بقنا للتعرف على مستجدات العمل بالقطاع الطبي
عقدت الإدارة العامة للتفتيش الفني بالوزارة دورة تدريبية للعدد من الفرق الطبية بالقطاع الصحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضررة التدريب الدائم للفرق الطبية نحو اخر مستجدات العمل بالقطاع الطبي والقواعد المنظمة للعمل بالإدارات والمستشفيات.
وأوضح الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا أن الدورة التي عقدت خلال الفترة من 26 وحتي 30 نوفمبر تحت عنوان "اللوائح والقوانين والقرارات المنظمة للعمل بالأقسام الطبية" وذلك لجميع مقدمى الخدمة الطبية بالمستشفيات هدفت إلي توعية الفرق الطبية بالمستشفيات المختلفة باللوائح والقوانين والقرارات المنظمة لأداء الخدمات الصحية بتلك المستشفيات وضرورة الوعي الكامل بتلك القوانين المنظمة والتي تحفظ للجميع حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقانون.
فيما أوضح الدكتور عماد الطيب مدير إدارة التفتيش الفني بالمديرية أن الدورة التدريبية التي تمت بقيادة الدكتورة إنعام صبحى مدير الإدارة العامة للتفتيش الفنى بالوزارة وفريق الإدارة العامة للتفتيش الفنى بالوزارة قد حضرها 57 متدربًا من كافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وذلك بتنسيق الدكتورة إيمان حمدى ومس شادية أحمد موسى وإسلام محمد قد قدمت حصيلة واسعة من المعرفة الفنية للمتدربين بهدف تطوير قدراتهم علي تنفيذ الأعمال بصورة صحيحة وسليمة
وأضاف الطيب أنه عقب إنتهاء الدورة قد تم تسليم شهادات إتمام الدورة إلى المتدربين في وجود الدكتورة إنعام والدكتور أشرف الأحمر وكيل مديرية الصحة علي دورهم وإلمامهم الملحوظ بخطط العمل وتنفيذها بصورة مناسبة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.