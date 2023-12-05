الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

التليف الكيسى، ندوة في مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس

ندوة مستشفى الأطفال
ندوة مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس،فيتو

نظمت وحدة الصدر بمستشفى الأطفال بكلية الطب  جامعة عين شمس برئاسة أ.د إيمان فودة استاذ أمراض صدر الأطفال ندوة تثقيفية للتوعية عن مرض التليف الكيسى  بالتعاون مع خبراء من جامعه ميتشجن بالولايات   المتحدة الأمريكية لزيادة التوعية بالمرض وتنمية ثقافة الكشف المبكر والإعداد لتكون مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس مرکز تميز لعلاج التليف الكيسي  ومواكبة أحدث التطورات لعلاج المرض وتشخيصه.

التليف الكيسى، ندوة في  مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس وأ.د منال حمدى السيد  رئيس قسم الأطفال وأ.د.ياسمين جمال مدير مستشفي الاطفال بجامعة عين شمس.

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حاضر في الندوة أ.د سامية نصر أستاذ أمراض صدر الأطفال وأمراض الجهاز
التنفسي الوراثي بجامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية ومنسقة بروتوكول الإكتشاف المبكر للأمراض الوراثية في الأطفال (خاصة CF) في مصر وميتشجان بأمريكا وإحدى رائدات إكتشاف وعلاج مرض التليف التكيسي، 
د.ستيسى أخصائية التغذية في جامعة ميتشجان وذلك  للإجابة عن كل تساؤلات الأمهات فى التغذية الصحية ومساعدتهم فى حماية أطفالهم من مضاعفات المرض.


كما حضر الندوه د. منى رشاد رئيس وحده القلب والصدر د.تريز بشرى كامل رئيس وحدة صدر الاطفال  ، د هبه حمزة نائب مدير مستشفي الأطفال ولفيف من اساتذه التغذية والأطباء والأساتذة بالمستشفى.

ذكرت أ.د سامية نصر  فى كلمتها أنه منذ سنتين تم شراء جهاز لتشخيص مرض التليف التكيسى وهناك مجموعة كبيرة من الأطفال تم اكتشافهم يعانون من المرض ويخضعون للعلاج، وتمت متابعتهم بالتعاون مع أقسام الجهاز الهضمى والتغذية والغدد.

واشارت أ.د ياسمين جمال  فى كلمتها أن الهدف من الندوة استكمال مسيرة علاج مرض التليف التكيسى بالتعاون مع جامعة ميتشجان طبقا لاحدث التوصيات العالمية مع تشكيل فريق طبي متكامل من اساتذه الصدر والتغذية والعلاج الطبيعي والكبد 
للعناية بالمرضى طوال فترة حياتهم لتحسين حالتهم الصحية ودعمهم المستمر؛ مضيفة ان  مستشفيات جامعة عين شمس تقوم بإجراء اختبار العرق وجميع التحاليل اللازمة للمرض  واختبارات  التنفس وتوفير الأنزيم المعالج للمرض، والأستعانة  بأحدث الأجهزة المتطورة لعلاج المرض.

وتناولت أ.د ايمان فودة  بالندوة التعريف بالمرض كأحد الأمراض الوراثية التى كان يعتقد سابقًا أنها غير موجودة بمصر  ولكن بفضل أجهزة حديثة متطورة (جهاز العرق) تم تشخيص هذا المرض والذى يؤثر على الجهاز التنفسى والهضمى  ويؤدى الى التهابات رئوية متكررة قد تسبب فشل تنفسى كامل وإحتياج للأكسجين مدى الحياة ويعانى المريض أيضًا  من صعوبة فى هضم الدهون بالجسم يؤدي الي فشل في النمو.
فضلًا عن أن التشخيص المبكر  لمثل هذا النوع من الأمراض يضمن الحصول على أفضل علاج للمرض وبالتالى لا يتعرض الطفل  للعديد من المشكلات التى قد تودى بحياته.
ومن الجدير بالذكر أن المرض وراثى وقد يتكرر لأكثر من طفل في الأسرة  فى حين أن تكلفة العلاج تعد مكلفة جدا، حيث تقوم مستشفى الأطفال بجامعة عين شمس  بدور بارز فى علاج المرض والكشف المبكر عنه.

ومن ضمن فعاليات التوعية سوف يعقد يوم  الخميس ٧ نوفمبر الجارى  لقاء علمى كامل مع أساتذة من جامعات القاهرة، الإسكندرية، الزقازيق وأسيوط لتبادل الخبرات بشأن المرض.

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