الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

ورشة عمل لإعداد الأبحاث للنشر المحلي والدولي بكلية الدراسات العليا بجامعة عين شمس

ورشة عمل لإعداد الأبحاث
ورشة عمل لإعداد الأبحاث للنشر المحلي، فيتو

نظمت  كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية نظمها فريق تحرير مجلة العلوم البيئية (العلوم الأساسية والتطبيقية) التي تصدر عن الكلية وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء رئيس الجامعة، أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف أ.د ريهام رفعت القائم بأعمال عميدة الكلية.


وتناولت ورشة العمل "كيفية إعداد البحث والتقدم به للنشر المحلى والدولي"،حاضر في الورشة أ. د. هالة عبد الحميد قاسم أستاذ علم الحشرات الطبية بقسم العلوم الأساسية البيئية ود. ولاء عثمان عبد الفتاح أستاذ مساعد الإقتصاد الزراعي بقسم العلوم الزراعية البيئية ود.  دينا جمال الدين عبد الرحيم حسن مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بقسم العلوم الطبية البيئية.

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جدير بالذكر أن مجلة العلوم البيئية التي تصدر عن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية مدرجة على بنك المعرفة المصري وحاصلة على تصنيف 7/7 وذلك وفقًا لتقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية لثلاث أعوام على التوالي.

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