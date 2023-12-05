الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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دين ودنيا

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

الشيخ أبو اليزيد
الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر

أجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، على سؤال حول هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة؟.

أحكام فترة العدة 

وأوضح العالم الأزهري، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "فترة العدة هى هدنة وراحة وضعتها الشريعة الإسلامية للمرأة، وبالتالى لا يجوز أن تتزوج المرأة خلالها وبالتالى لا يجوز أن يخطبها أحد خلالها، وهذا أمر قرآنى ومتفق عليه من جمهور العلماء".


وتابع: "لا يجوز يصرح لها أو يلمح لها فى حال طلاقها طلاق رجعى، يعنى طلقها طلقة واحدة وهى لسه فى فترة العدة، وبالتالى لا يجوز خطبتها إلا بعد إنتهاء عدتها، لو أرملة يجوز التلميح لها بالزواج خلال فترة العدة لكن ليس التصريح بالخطبة بشكل واضح".

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عدة المرأة المطلقة الكبيرة في السن 
 

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن المرأة فى حال إنها طلقت أو مات عنها زوجها، يجب عليها المكوث فى البيت للعدة، طالما الزوج عقد عليها ودخل بها.  

وأوضح، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "المرأة الكبيرة فى السن يمكن أن يطلقها زوجها، أو مات عنها زوجها أو طلبت الخلع، وهنا تختلف إذا كانت مطلقة كبيرة السن، لو كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حامل سواء كبيرة السن أو صغيرة، فتكون مدة العدة وضع الحمل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أحكام العدة للمرأة الكبيرة في السن

وأضاف: "المرأة الكبيرة فى السن حتى لو سنها 80 سنة، فلها عدة 4 أشهر و10 أيام، فالأمر واحد وواجب عليها الإحداد ولا تخرج من البيت إلا لضرورة ولا تتزين خلال هذه الفترة"، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالي: " وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".

وتابع: "المطلقة كبيرة السن أيضا لديها عدة سواء انقطع عنها الطمث أو لم ينقطع، وهى فى سن انقطاع العادة الشهرية، عدتها 3 شهور قمرية وليست شمسية، ويحق لها الزواج من زوج آخر سواء طلاق بائن أو رجعي". 

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