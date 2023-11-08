ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصل يدعى ربيع، من محافظة الجيزة، مفاده، إن له ابنة متزوجة وحدث الكثير من المشاكل ووصلت إلى الطلاق عن طريق المحكمة، فأعلن الزوج أكثر من مرة والزوج لم يحضر، فالمحكمة حكمت بطلاق يسمى طلاق الشقاق، فما حكم هذا الطلاق، هل هو شرعي أم غير شرعي، وما تاريخ العدة؟.

معنى طلاق الشقاق



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "طالما الزوج أعلن فالطلاق معتد به شرعا، فللقاضى أن يطلق عليه، يعنى له سلطان، ويمكن أن يطلق القاضى الزوجة للشقاق أو الضرر".

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وتابع: "طالما الزوج لم يستأنف ومر وقت الاستئناف فهنا يصبح الحكم نهائيا، ومن هنا تبدأ الزوجة من يوم الحكم النهائي بعد العدة الشرعية وهى ثلاث حيضات من هذا التاريخ".

حكم طاعة الوالدين في الأمر بالطلاق



وفي سياق متصل ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" أنا متزوج بامرأة أحبها وتحبني ونحن سعداء، ولكن يرغب والديَّ بأن أطلقها، فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين أو عدم برٍّ لهما؟"، وجاغء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:

حث الإسلام على التمسك بالحياة الزوجية وعدم الإقدام على إنهائها إلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين واستُنفِذت كل مساعي الصلح بينهما، وجعل الطلاق من أبغض الحلال إلى الله تعالى، كما جعل بِرَّ الوالدين من أوجب الواجبات، وعقوقَهما من الكبائر الـمهلكات، حتى قرن اللهُ سبحانه عبادَتَه بالإحسان إليهما؛ فقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: 23]

إلا أنه لا يجب على الابن أن يطيع والديه في طلاق زوجته، بل يحافظ على زوجته وأسرته ما استطاع، وليس تطليق الزوجة من بِرِّهِمَا؛ فالبِرُّ بالوالدين معناه الإِحْسَانُ إليهما بالقَوْلِ اللَّيِّنِ اللَّطِيف الدَّالِّ عَلَى الرِّفْقِ والـمَحَبَّةِ، وتَجَنُّب غليظ القول الـمُوجب للنفرة، واقتران ذلك بالشَّفَقَة والعطف والتَّودد والإحسان بالـمال وغيره من الأفعال الصالحات؛ كما قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيـمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: 23-24].