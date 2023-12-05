مطار العريش يستقبل 261 طائرة تحمل 6700 طن مساعدات إغاثية لغزة

يواصل مطار العريش الدولي استقبال الطائرات الإغاثية التي تحمل مساعدات لغزة حيث وصل عدد الطائرات 261 طائرة مساعدات من الدول المختلفة مقدمة لغزة حملت نحو 6700 طنً.

وكشفت مصادر أنه امس وصلت طائرتين، الاولي من الأردن وتحمل 6 أطنان من المواد الاغاثية من الأونروا، والثانية من الكويت وتحمل 12 طنًا من البطاطين والخيام مقدمة لغزة وسيتم تسليمها للهلال الآحمر الفلسطيني.

واعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 35 دولة عربية وأجنبية و15 منظمة إقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.

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كانت نقلت سيارات الإسعاف بمحافظة شمال سيناء امس الإثنين 25 مصابا فلسطينيا يعانون من إصابات متنوعة وتم توزيعهم على عدد من المستشفيات في المحافظات مدن القناة وسيناء.