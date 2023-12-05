ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادي الجديد

أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف اللواء ياسر كمال الدين رئيسًا للوحدة المحلية لمركز الداخلة، خلفًا للمهندس مجدي الطماوي لبلوغه السن القانونية للتقاعد، وذلك لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق القانونية.

وأكّد الزملوط حرص المحافظة على ضخ دماء جديدة بالمناصب القيادية التنفيذية؛ بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي وخدمة الصالح العام.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وازالة الاشغالات بمدينة موط.

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كما تواصل الوحدة المحلية لمركز الداخلة تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة بمدينة موط من خلال ورديات صباحية ومسائية لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والاتربة والتراكمات ونقلها الى الاماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت أعمال الحملة بحى الجناين، رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وازالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات والنباتات العشوائية وتقزيم وقص وتقليم وتهذيب الاشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق المرور والاشجار المتشابكة مع اسلاك الكهرباء، ونقل المخلفات الى الاماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء وأيمن محمد حسين رئيس حى الزهور والجناين والمشرف على قسم النظافة وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة وشئون البيئة.

كما شهدت مدينة موط، إستمرار حملات النظافة بالمدينة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وشملت أعمال الحملة فى الفترة المسائية ازالة الاتربة والقمامة والمخلفات والتراكمات والاشغالات والنباتات العشوائية وقص وتقليم الاشجار الكثيفة التى تحجب الرؤيا وتعيق الطريق والأشجار المتشابكة مع أسلاك الكهرباء ورفع المخلفات ونقلها الى الاماكن المخصصة لها،وذلك بمعدات الوحدة المحلية، تحت اشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز.

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