الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جهاز حماية المستهلك يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقنا (صور)

حمياة المستهلك بقنا،فيتو
حمياة المستهلك بقنا،فيتو

استقبل المهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لجنة من الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك لمتابعة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والمعامل المركزية والفرعية بالشركة.

وقال رئيس شركة قنا، إن اعضاء اللجنة قاموا بالمراجعة والتفتيش علي محطات مياه الشرب بمركز( قنا ونجع حمادي- فرشوط - ابوتشت وقوص – فقط – نقادة – الوقف ).

Advertisements

 

 

وأشار إلى مراجعة اللجنة علي محطات معالجة الصرف الصحي وبرك الأكسدة بمحافظة قنا ( محطة معالجة مياه الصرف والصحي بالصالحية بقنا - محطة معالجة مياه صرف صحي التوسعات بقنا- محطة معالجة مياه صرف صحي برك اكسدة بقوص - محطة معالجة صرف صحي برك اكسدة قفط - محطة معالجة صرف صحي برك اكسدة بدشنا - محطة معالجة صرف صحي برك اكسدة فرشوط - محطة معالجة صرف صحي برك اكسدة ابوتشت).

وأضاف أن أعمال اللجنة شملت مراجعة الخطة السنوية والخطة الشهرية لسحب العينات من محطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمعمل المركزي، ومراجعة اماكن سحب العينات - وطرق سحب وحفظ  عينات المياه والصرف الصحي وجميع مؤشرات الاداء داخل المعمل والتي تضمن جودة التحليل، ومراجعة  خطة غسيل شبكات مياه الشرب والطرق المستخدمة فيها، ومتابعة ضغوط الشبكات بقنا ومراجع ملف السلامة والصحة المهنية والاجراءات المتخذة ميدانيا.

وتابعت اللجنة أعمالها بتفقد المعمل المركزي لتحليل مياه الصرف الصحي بالإدارة العامة لشئون البيئة، حيث أنه المسئول عن سحب وتحليل عينات ٦ محطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما تفقدت المعمل المركزي لتحليل مياه الشرب، الذي يقوم بمراقبة جودة المياه المنتجة من المحطات وشبكات التوزيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

دشنا جهاز حماية المستهلك شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا قنا قوص محافظة قنا

مواد متعلقة

رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمى الثانى لكلية التمريض

أسعار البقوليات اليوم الاثنين 4 -12-2023 في قنا

أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 4-12-2023 في قنا

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 4-12-2023 في قنا

الأكثر قراءة

موعد ومكان صلاة الجنازة على المنتجة ناهد فريد شوقي

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي عن 73 عاما

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والدوريات العالمية

العلمين والإسماعيلية والكريمات أبرزها، غلق 5 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

أهم المحطات الفنية فى حياة كروان الشرق فايزة أحمد فى ذكرى ميلادها الـ 93

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري

إيران تنفي تورطها في أي هجمات على القوات الأمريكية

الإسماعيلي يستضيف البنك الأهلي في الدوري المصري بحثا عن الانتصارات

Advertisements

منوعات

المزيد

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفشي الأمراض ناقوس خطر يهدد حياة سكان غزة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالترقية في العمل وحياة زوجية مستقرة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية