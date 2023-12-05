الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

رفع 300 طن مخلفات صلبة وأتربة من محيط اللجان الانتخابية بمدينة قوص في قنا

قنا،فيتو
قنا،فيتو

قال الدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص إن مرفق نظافة قوص تمكن من رفع ٣٠٠ طن مخلفات صلبة وأتربة من. محيط اللجان الانتخابية خلال ال ٤٨ ساعة الماضى تنفيذا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بضرورة تمهيد وتوسعة الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب لتسهيل عملية التنقل بين اللجان.

كما أكد رئيس مركز ومدينة قوص، إن ورديات نظافة صباحية ومسائية تعمل على مدارس الساعة لمتابعة عملية رفع المخلفات الصلبة من شوارع المدينة وقراها من خلال فريق عمل الفنيين والعمال.

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وفى سياق متصل تابع فراج الوحش وهبه الفولى نائبا رئيس مدينة قوص التقارير الخدمية للجان فحص المقار الانتخابية حيث تم تزويد كل الطرق المؤدية إلى لجان الانتخاب ومحيط عمل اللجان وتزويدها بكشافات إضاءة ليلية خصوصا اللجان الاكثر اقبالا على مدارس ايام الانتخابات الرئاسية الثلاث.

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