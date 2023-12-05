الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

اجتماع مديري الإدارات الصحية والمستشفيات بقنا لمناقشة الاستعداد للانتخابات الرئاسية

صحة قنا،فيتو
صحة قنا،فيتو

ترأس الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا إجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات الفنية، مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الوقائي ومديري الترصد بالإدارات الصحية وذلك في حضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية والدكتور خالد الزمقان مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومديري الإدارات المعنية.

خلال الإجتماع ناقش الدكتور محمد أوجه الخطة المختلفة للمديرية طوال الإنتخابات وذلك من خلال زيادة عدد الأطقم الطبية بالأقسام الحرجة بالمستشفيات والأطقم المعاونة لهم وتفعيل خطة الطوارئ بالمستشفيات علي مدار ال ٢٤ ساعة خلال أيام الإنتخابات،مع التأكد من توفير الأدوية ومستلزمات الطوارئ مع التأكيد  علي المتابعة علي مدار اليوم،و التنسيق مع بنك الدم الإقليمي لتأمين إحتياطي كافي من فصائل الدم المختلفة ووجود رصيد كافي بالمستشفيات،ومراجعة مخزون الأكسجين بالمستشفيات والتأكد من تشغيل مولدات الكهرباء بالمنشئات الصحية،والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمديرية ومرفق إسعاف المحافظة حال حدوث أي حوادث،مع وقف الأجازات للفريق الطبي طوال أيام الإنتخابات،و التيسير علي الفريق الطبي في توجههم للمقرات الإنتخابية وحصولهم علي حقوقهم الدستورية من خلال تقسيم العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية،مع التأمين الطبي لكافة مقار الإقتراع في مراكز المحافظة.

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يأتي ذلك مع إستمرار الدولة نحو تنفيذ الإستحقاق الدستوري الخاص بالإنتخابات الرئاسية والمقرر تنفيذها خلال المدة من ١٠ ديسمبر وحتي ١٢ ديسمبر.

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قنا وكيل وزارة الصحة بقنا وزارة الصحة بقنا

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