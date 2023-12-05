أخبار الأهلى، كولر يحاضر اللاعبين استعدادا لمواجهة بلوزداد وكهربا يقود التشكيل المتوقع

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الأهلى يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بالجزيرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري التي ‏تجمع الفريقين الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا‎.‎

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى استكمال بقية فقرات المران في ‏الملعب‎.‎

محاضرة فيديو من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة شباب بلوزداد

ويعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق شباب بلوزداد قبل المواجهة المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شباب بلوزداد يصل الاسكندرية استعدادا لمواجهة الأهلى

و تصل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري اليوم الثلاثاء إلى الإسكندرية وذلك استعدادا لمواجهة فريق الأهلى فى للقاء المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلى وشباب بلوزداد

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتذاع مباراة الأهلى وشباب بلوزداد الجزائري على قناة bein sport الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التشكيل المتوقع للأهلى امام شباب بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول، ياسر ابراهيم، رامى ربيعه، محمد هانى.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام أندية الجزائر

المواجهة الأولى كانت فى دورى أبطال إفريقيا عام 1976، بالدور ربع النهائي أمام فريق مولودية الجزائر وخسر الأهلى فى لقاء الذهاب وفاز فى لقاء الإياب.

المواجهة الثانية كانت في دورى أبطال إفريقيا عام 1981 اعتذر الأهلى عن عدم استكمال البطولة، ومواجهة شبيبة القبائل؛ بسبب وفاة الرئيس محمد أنور السادات، وصعد حينها الفريق الجزائرى لنهائى دورى أبطال أفريقيا، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت فى دور الـ16 عام 1984، مع نادي مولودية العاصمة، حيث خسر الأهلي ذهابا وخسر إيابا.

وفي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1988، التقى الأهلي مع وفاق سطيف، وخسر فى الذهاب، ثم الإياب بركلات الجزاء.

والتقى الأهلي مع اتحاد العاصمة فى دور الـ16 بدورى أبطال أفريقيا عام 2005، وفاز الأحمر ذهابا وتعادل فى الإياب بالقاهرة.

وفي دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2006، التقى الأهلي مع شبيبة القبائل، وفاز الأهلى فى القاهرة، وتعادل فى الجزائر.

وواجه الأهلي شبيبة القبائل مجددًا فى دور المجموعات نسخة 2010، وخسر الأهلى فى الجزائر، وتعادل فى الإياب.

وفى عام 2011، بدور المجموعات، التقى الأهلى مع نظيره مولودية العاصمة، وفاز الأهلي ذهابا وتعادل فى الجزائر.

وفي كأس السوبر الأفريقي 2015 خسر أمام فريق وفاق سطيف الجزائري بركلات الترجيح بمد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا نسخة 2018، فاز الأهلى على وفاق سطيف فى الذهاب، وخسر فى الإياب.

والتقى الأهلي أمام شبيبة الساورة الجزائري في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2019 وتعادل ذهابا، وفاز إيابا.

أخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر

وتقابل الأهلى مع فريق وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022 حيث فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة وتعادل في لقاء الإياب بالجزائر.

واخر مواجهة جمعت الأهلى أمام أندية الجزائر كانت أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بكأس السوبر الأفريقي عام 2023 وخسر المارد الأحمر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري ابطال افريقيا

1- الأهلي 4 نقاط

2- شباب بلوزداد الجزائري 3 نقاط

3- ميدياما الغانى 3 نقاط

4- يانج أفريكانز التنزاني نقطة واحدة